Gracias presidenta

Gladys Goede Gars

Como mujer y ciudadana comprometida con la vida, la humanidad su naturaleza y la patria, considerando el loable propósito de esta oportunidad, me permito, interpretar a mujeres de nuestra patria, hombres y jóvenes, de la gran familia, en un sentimiento profundo, saludamos a MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta de Chile, con motivo del término de su segundo mandato presidencial. Reflexiones, recuentos, sentimientos y emociones son muchos, considerando ocho años gobernando, propósito y responsabilidad en el tiempo a cargo de dirigir el destino económico y social del país. Acompañada por un numeroso grupo de hombres y mujeres con quienes compartía ideales, reflexiones, propuestas y mucho trabajo, acotado en tan poco tiempo, en función de un programa solidario y urgente de justicia social. Hemos sido testigos de su esfuerzo y responsabilidad, bajo las dificultades propias del desafío. Muchas veces hemos comentado sobre el arte de gobernar, a propósito de agitadas controversias en nuestro medio político local. Efecto del encuentro entre propuestas diversas sobre capital y sociedad. El encuentro y desencuentro se torna difícil para cualquier mandatario, propósito, poder y fuerza son necesarios para gobernar. Ella ha salido airosa y con un resultado histórico, con una propuesta ambiciosa socialmente y difícil de dimensionar. Razón por la cual fue objeto de agresiones duras y groseras, movidas por la pasión de las ideas.

Muchos la valoramos y recordamos como mujer risueña y espontánea. Alegre de la vida, a pesar de sus dolorosas experiencias, activista incansable, comprometida y valiente. Después de la muerte de su padre en prisión, y desde el exilio, como joven con dolor en el alma, junto a su madre luchando por la democracia. Luego en Chile, con responsabilidades ministeriales en educación y defensa. Culmina el año 2006, un 15 de enero, reiterando en su discurso triunfal, el valor histórico de la mujer, y saluda al pueblo como primera Presidenta de Chile. Cuando aún en América Latina no se generaba una conciencia política clara para elegir a una mujer mandataria, como lo fue en nuestro país, con elecciones públicas oficiales que nos daba la garantía de la democracia. En esa oportunidad miles de mujeres, con mucho cariño y empatía se organizaban y en se cruzaron la banda presidencial en su nombre, para acompañarla un 11 de marzo, día que asumió el mando. Como líder, sobre el 100% de aprobación, se la jugó dentro de las posibilidades que daba el contexto político del momento, Para 2014, a partir de su obra consolidada se agrupan las fuerzas de centro izquierda, jugando roles preponderantes PC y PDC, con su potente experiencia cada una. Seña de unidad, sostenido por cordón solidario, sobre proyectos acordados por una Nueva Mayoría, los que fueron boicoteados por millones de controversias, verdades y mentiras que irrumpieron para detener la fuerza de los ideales compartidos. Debo reconocer, que hubo un número importante de políticos de oposición, desarrollados en consecuente tolerancia e interés por algunos proyectos propuestos, que actuaron con honor. Es difícil explicarse la baja aceptación del pueblo en considerando programas que han sido de gran esfuerzo sustentar, y dirigido justamente a sectores más necesitados. Es evidente que no se ha entendido la información, Si es que hubo información. Perdón respetada presidenta, cuando algunos egos se quedaban bajo el carro, cuando más se necesitaba para avanzar. En este saludo de gratitud y cariño, espero interpretar a miles de mujeres, que siempre la han considerado líder cercana, carismática e inteligente. No nos cabe duda Presidenta que usted es la de siempre, que ha sufrido, especialmente estos cuatro años, todo el acoso político textual y verbal. Sabemos de su esfuerzo físico, psicológico y mental para mantenerse poderosa y con fuerza renovada como gran ejemplo para las mujeres de Chile, Gracias y hasta pronto…

Comentarios