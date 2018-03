En las tres provincias de la región: Conozca a los designados como gobernadores por Sebastian Piñera

Ivonne Mangelsodorff fue designada como gobernadora de Cachapoal, Yamil Romero en Colchagua y Carlos Ortega en Cardenal Caro.

Durante la tarde del lunes el presidente electo, Sebastián Piñera, dio a conocer la nómina de los Gobernadores que lo acompañaran durante su mandato.

En el caso de la región de O’Higgins asomaron tres nombres: Ivonne Mangelsodorff (Cachapoal), Yamil Romero (Colchagua) y Carlos Ortega (Cardenal Caro).

Ivonne Mangelsorodff, de Renovacion Nacional, fue la elegida por Sebastián Piñera para asumir como Gobernadora de la Provincia de Cachapoal, ella es rancagüina, Abogada y periodista. Además fue Seremi de Trabajo y Previsión Social de Región Metropolitana y jefa de Gabinete de la Junji en la región de O’Higgins, durante el primer gobierno del presidente Piñera.

Además, durante el 2017 fue candidata a diputada de RN por el distrito 15 que incluyen las comunas de Rancagua, Codegua, Coinco, Coltauco, Doñihue, Graneros, Machalí, Malloa, Mostazal, Olivar, Quinta de Tilcoco, Rengo y Requínoa.

Para la Provincia de Colchagua, el designado fue Yamil Elthit (UDI), ex director de la Sociedad Anónima Deportiva de Santa Cruz, egresado de la Universidad Sek, fue asesor jurídico de la Municipalidad de Nancagua y actualmente cumplía la misma función en la Municipalidad de Chépica.

Y mientras que la Provincia de Cardenal Caro, estará a cargo de Carlos Ortega Bahamondes, oficial de Estado Mayor de la Academia de Guerra del Ejercito, posee un diplomado por gestión y administración de recursos humanos y fue concejal durante tres periodos.

Yamil Elthit, Gobernador de la Provincia de Colchagua, se mostró agradecido por la elección por parte del presidente Piñera. “Estoy agradecido de la confianza que me dio el presidente y espero ser un gran gobernador para Colchagua. La llamada fue en la mañana y en la tarde se hizo público, lo único que te puedo decir es que tengo reuniones con el intendente para ver los lineamientos que vamos a seguir como provincia y como región. Somos el representante del presidente y vamos a seguir el lineamiento de su programa”.

Ivonne Mangelsdorff, la gobernadora elegida para la Provincia de Cachapoal, agradeció el llamado y se mostró muy honrada por el nombramiento. “Fue muy emocionante, a durante del medio día me llamaron para avisarme, lo que para mi es un honor ser la gobernadora de Cachapoal, mi región y zona, asique será un gran desafío trabajar con la coalición, con el intendente y el alcalde para hacer una buena labor como gobernadora, que además soy la única gobernadora de la zona. Hoy en día estamos haciendo las primeras reuniones para ver el plan de trabajo que vamos a seguir y que vamos a hacer”, Aclaró.

Quien tuvo palabras y se mostró bastante conformes con los nombramientos de los Gobernadores, fue el Senador UDI, Alejandro García-Huidobro, quien agradeció a Sebastián Piñera por designar a gobernadores que tienen conocimiento de la región. “Nosotros dijimos siempre que vamos a aceptar la decisión que tome el presidente de la república y las personas que nombró son de un alto conocimiento técnico de la región y por lo tanto les deseo el mayor de los éxitos en su función. Nosotros dijimos que para este gobierno era bueno aprender de la experiencia del gobierno anterior, y en ese sentido, una de las condiciones que acordamos, es que tenían que ser personas conocedoras de la región, que además tuvieran una alta capacidad técnica y liderazgo político. Yo estoy bastante conforme con la decisión de los tres nombres, porque nosotros tenemos que mirar más el interés de la región y trabajar en unidad en vez de mirar el interés de los partidos.”, finalizó.

