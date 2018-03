San Vicente encabeza la carrera por el CFT Regional

La comisión que aborda el tema se reunió ayer lunes, con el fin de conocer la propuesta elaborada por profesionales de la Universidad de O’Higgins. Estos priorizaron la comuna del alcalde Jaime González para albergar el proyecto. En segundo lugar quedó Santa Cruz.

Este lunes 5 de marzo, la comisión que aborda el futuro Centro de Formación Técnica Regional se reunió para conocer y votar la propuesta elaborada por un equipo de profesionales de la Universidad de O’Higgins. La cita contó con la presencia de diferentes autoridades y actores sociales, entre quienes destacaron el intendente actual y el entrante, Pablo Silva y Juan Masferrer, respectivamente. Lo anterior es relevante, porque el proyecto fue impulsado por la Presidenta Bachelet y deberá ser asumido por la administración de Sebastián Piñera.

En cuanto a las principales conclusiones del estudio, éste sugiere que el CFT se emplace en San Vicente de Tagua Tagua. Aparte de dicha comuna, hasta unas semanas atrás, ser sede de la institución también era disputada por Santa Cruz -que quedó en segundo lugar-, Pichidegua, Pichilemu, Marchigüe y San Fernando. En relación a las carreras del plantel, de acuerdo con Cristina Fierro -quien encabezó a los profesionales a cargo del análisis-, las áreas priorizadas fueron Mecánica, Electricidad/Electrónica, Agropecuaria/Agroindustrial, y Administración/Negocios.

VISIÓN DE LAS AUTORIDADES

Consultado sobre el tema, el intendente Pablo Silva destacó que la carpeta de propuestas será entregada al futuro rector del CFT Regional. “El estudio recoge lineamientos planteados por la Presidenta, en relación a dónde instalar el proyecto, es decir, en comunas donde no esté la UOH, para poder descentralizar la educación superior. Esto, independiente de que a futuro puede llegar a otras partes, como Cardenal Caro”.

Acerca del rol que jugará la administración de Sebastián Piñera, la autoridad saliente enfatizó en que ésta “es una iniciativa de estado, por lo cual hoy (ayer) contó con la presencia del intendente entrante. Él recibirá toda la información, porque esta posta la sigue el nuevo Gobierno y es una propuesta de Estado, a la cual se debe dar continuidad, dirigida por un futuro rector que será escogido por Alta Dirección Pública. Lo anterior le brinda autonomía para tomar determinaciones respecto a los antecedentes entregados ahora. Sentimos que su asistencia (de Juan Masferrer) se enmarca en esa línea, y no tengo la menor duda de que darán continuidad a esta iniciativa”, sentenció.

El seremi de Educación, Hernán Castro, explicó que la propuesta sugiere un modelo de enseñanza vinculado con “la formación por competencias”. Aquello se traduciría en “levantar el perfil de los profesionales, luego tener claridad de cuáles son las habilidades, destrezas y competencias que deben tener”, aunque la construcción de las mallas quedará a cargo del rector. Yo espero que su nombre sea definido lo antes posible, porque él debe hacer andar el cft”, destacó. Por tanto, afirmó que dicha autoridad debería ser escogida durante este 2018.

En cuando a la priorización de San Vicente para instalar allí la iniciativa, destacó que ello favorecería a toda una macrozona. “La idea de Presidencia es que no se emplazara donde no existen sedes de la UOH, para contribuir a descentralizar y que el CFT sea polo de desarrollo para esa comuna. Pero el hecho de que parta en San Vicente no implica que no podamos pronto tener una sede suya en Santa Cruz o Pichilemu, cuyos alcaldes lo pidieron. El tema es que ahora se analizó la demanda, cuántos alumnos egresan del lugar, el requerimiento de mano de obra y también dónde tenemos centros de práctica, aparte de que hayan vías de acceso para llegar. Sin embargo, el acta (de la comisión) deja constancia de que éste es el inicio. Por tanto, se sugiere a las autoridades posteriormente ubicarlo en Colchagua y en el secano costero”, adelantó.

El seremi agregó que el futuro plantel también debiera funcionar con dinamismo, “con suspensión de ingreso (de estudiantes)” para ciertas carreras, siempre en vista de “cómo se mueve el mercado laboral y el desarrollo productivo”. En ese sentido, dio cuenta de lo que podría ocurrir con la apertura del Paso Las Leñas. Cabe recordar que dicha infraestructura vincularía la región con Argentina. “Quizá el turismo adquiera una relevancia que hoy no tiene (en esta parte del país)”, argumentó.

DETALLES DE LA PROPUESTA

Cristina Fierro encabezó al equipo de profesionales de la UOH que elaboró la propuesta. De acuerdo con ella, a la hora de sugerir la ubicación el CFT, consideraron variables como “el tamaño de la población, oferta, educación superior” existente en la comuna analizada, “características de la población, conectividad del lugar”, entre otros aspectos. Agrega que también hubo “elementos” a estimar, fruto del mandato presidencial de “descentralizar la región y brindar oportunidades de acceso a todas las personas, pensando en dónde se concentran” los habitantes” y dónde es menester instalar una oferta de enseñanza superior estatal o pública.

Respecto de las carreras, se habla de “cuatro áreas priorizadas”: Mecánica, con Automotriz en Maquinaria Pesada, Mantenimiento Mecánico de Plantas Mineras, Mantenimiento Industrial, Mecánica Automotriz, Climatización y Refrigeración; Electricidad/Electrónica, con Electromecánica, Electrónica Industrial, Automatización y Control Industrial, y Electricidad Industrial; Agropecuaria/Agroindustrial, con Tecnología Agrícola, Técnico en Calidad y Seguridad Agroalimentaria, Tecnología en Análisis Químico, Técnico Veterinario y Tecnología en Producción Ganadera; Administración y Negocios, con Administración de Empresas, Gestión Comercial, Contabilidad General y Comercio Exterior.

“Nos parece que esas áreas responden a las necesidades de la región, los intereses de su población y con varios otros temas relacionados con proyectar la economía, aparte de potenciarla y dinamizarla. Con cada área hemos propuesto un conjunto de carreras para que brinden una formación más bien transversal, dado que una alta especificidad acota mucho las posibilidades de empleo”, detalló Fierro.

En cuanto a si otra comuna se ajusta a los factores analizados, la profesional sostuvo que, “de acuerdo con una serie de variables”, hicieron una especie de ranking. En línea con estos factores, luego de San Vicente, una comuna de Colchagua es la que más se ajusta a lo que deben considerar a la hora de emplazar el CFT. “El proyecto puede tener otras sedes a futuro, y una posibilidad interesante de explorar es Santa Cruz”, subrayó.

En materia de infraestructura, Fierro comentó que el futuro plantel debería contar con un total de 4 mil 975 metros cuadrados. De estos, 2 mil 870 deberían destinarse a áreas exteriores. “El diseño arquitectónico debe responder al modelo formativo. Éste debe permitir una fuerte integración entre la teoría y la práctica, reproduciendo en el CFT las condiciones laborales para cada una de las carreras. También debe tener una cercanía aceptable con empresas donde sus estudiantes puedan vivir, en la práctica, la experiencia laboral”.

Sobre esto último, la profesional detalló que parte de las prácticas se llevarían a cabo en la institución, mientras que otras en las mismas empresas.

“El segundo paso debiera ser conversar con las autoridades de San Vicente, para identificar una infraestructura que pueda ser modificada y adecuada a los requerimientos (definidos). Por lo tanto, no tenemos una valoración (de cuánto dinero costaría contar con esta infraestructura), hasta no saber si se debe construir desde cero o adecuar”, adelantó Fierro. Sobre jornadas de estudio, sostuvo que las carreras deberían funcionar durante la mañana, tarde y noche, en cinco semestres. “Se debe pensar que éstas no sólo se dirigen a quienes salen de la enseñanza media, sino que también a trabajadores con otra demanda”,

