Una Nube de testigos

“Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos 12:1-2

La nube de testigos que menciona este texto, está compuesta por personas que se han mencionado en el capitulo anterior y que se caracterizaron por su fidelidad a Dios, en todo tiempo, estos ejemplos de fe, deben ser un estimulo para nosotros.

Debemos tener presente, que no somos los únicos o los primeros que nos enfrentamos a luchar con los problemas que a diario la vida nos hace afrontar, otros ya han participado en esta carrera y han ganado. El testimonio de estas personas nos anima a seguir y correr con paciencia fijando nuestros ojos en Cristo.

¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barac, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas; que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Hebreos 11:32-34

Fijar los ojos en Jesús es una advertencia a la Iglesia del Señor para que no se distraiga mirando y poniendo atención en personas y en cosas que no convienen. El apartar desviar de El nuestra mirada nos va hacer titubear.

No permita que las noticias, tareas y circunstancias de cada día le distraigan de la verdad desalentando su ánimo. Todo lo que el mundo pone delante de sus ojos son vanidades con el propósito de desanimarle.

Jesucristo frente a las adversidades de la vida, no se rindió, tampoco lo hicieron estos héroes de la fe, que nos muestra el libro de Hebreos en el capitulo once, entonces usted tampoco debe rendirse.

No aparte nunca su mirada de Jesús, no aparte nunca su mirada de la Palabra de Dios, la biblia, ore, no descuide nunca su relación diaria con Dios, sea siempre consciente de su presencia porque esto le tendrá en continua comunión con Él .

Tener un estrecha relación con Dios en la persona de Jesús por medio de la obra que el Espíritu Santo es de vital importancia en la vida de un hijo de Dios, esto le permitirá estar siempre bien informado y saber discernir si lo que se recibe o escucha es bueno o es malo . Fijar su mirada en Jesús es practicar la oración diariamente dejándose llevar por la inspiración del Espíritu Santo.

Todo lo que necesita está en Jesús, en Él se complace el Padre y se pone en acción el Espíritu Santo para ministrar y suministrar su vida espiritual y física. En momentos de flaqueza y debilidad siga creyendo aunque no comprenda lo que pasa, y no aparte su mirada del Señor porque en esta actitud de fe es cuando se recibe las promesas y bendiciones.

“Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan.” Hebreos 11:6

Pastor: Alejandro H. Cabrera C.

Comentarios