Alcalde de Santa Cruz arremete contra propuesta de instalar CFT Regional en San Vicente

-William Arévalo afirmó que dicha sugerencia fue planteada por personas “que desconocen el territorio” de esta parte del país, argumentando que la ciudad colchagüina “presta servicio” a otros 15 lugares. “Ya van a llegar a que les solucionemos problemas porque les falta infraestructura”, lanzó. Un equipo de profesionales de la UOH trabajó en el estudio que priorizó la comuna del edil Jaime González.

Los profesionales de la Universidad de O’Higgins a cargo de elaborar un estudio y propuesta sobre el futuro CFT estatal y regional, por fin entregaron su carpeta final el lunes pasado. De acuerdo con sus criterios y factores analizados, la institución debería arrancar con cuatro áreas profesionales a implementar: Mecánica, Electricidad/Electrónica, Agropecuaria/Agroindustrial, y Administración/Negocios. Sin embargo, el punto que ha desatado más polémica tiene que ver con la ubicación del plantel. Lo anterior, pues el equipo escogió a San Vicente de Tagua Tagua.

Antes de que los profesionales dieran su veredicto, además de ser conocida la intención del alcalde que hoy encabeza la disputa, Jaime González -ligado a la Nueva Mayoría-, los ediles de San Fernando, Marchigue, Pichilemu, Santa Cruz y Pichidegua también manifestaron su interés por albergar el proyecto Estos últimos, William Arévalo y Adolfo Cerón, de modo correspondiente, son los que más critican la decisión.

“FAVORECEN A COMUNAS CON ALCALDES DE SU COLOR POLÍTICO”

Consultado por El Rancagüino, William Arévalo cuestiona la pulcritud del estudio. “No tienen idea de lo planteado, porque desconocen el territorio. Nosotros brindamos servicios a otras 15 comunas más, cuyos alumnos estudian acá. Por otro lado, no sólo cubrimos la Región de O’Higgins, sino que además la del Maule. Estas ideas son generadas por personas que no son de la zona, no siendo responsables con quienes están más apartados de la enseñanza, a cuyas familias muchas veces se les hace insostenible mantener a sus hijos en regiones”, arremetió.

El alcalde agregó que para una gran cantidad de habitantes de varios sectores, “es mucho más complejo llegar a San Vicente que a San Fernando”.

Asimismo, el edil cercano a Chile Vamos lanzó dardos contra la independencia del equipo de profesionales. “Más que una mirada técnica, hay una mirada política. Se busca favorecer a comunas donde tienen una mayor cantidad de votantes, cuyas autoridades locales pertenecen a su color político, dando una solución a dedo. Las instrucciones vienen dadas (…), están dejando todo amarrado”.

En dicha línea, Arévalo aprovechó de criticar la implementación de la Universidad de O’Higgins. “En Agronomía, San Fernando no tiene las condiciones para ver los derechos de agua y brindar actividades experimentales. Por eso hoy dependen de Santa Cruz, para que les entreguemos la infraestructura necesaria. Ése es el mayor reflejo de cómo están haciendo las cosas. Espero que las próximas autoridades gubernamentales puedan remediar este tema, porque los únicos afectados serán las personas humildes, en especial quienes no tienen acceso a la educación, en razón de su residencia”, argumentó.

“Yo no hablo por los niños de Santa Cruz, lo hago por los de Paredones, Marchigue, Navidad, Litueche, Placilla, Chépica, Hualañé, Vichuquén, a los que damos internado, colegio, infraestructura. Nosotros teníamos infraestructura (para el CFT), la inversión era mínima acá, por lo que esas son las cosas que a veces no se entienden. Ya van a llegar a la comuna a que les solucionemos problemas porque les falta infraestructura, pero nosotros no estamos para hacer cosas a la rápida”, lanzó.

“DECISIÓN ENTRE CUATRO PAREDES”

El alcalde Adolfo Cerón igualmente se mostró insatisfecho con la propuesta de los profesionales, señalando que el suyo es un planteamiento “de mal gusto”. Según comentó, en su comuna no miran con buenos ojos la eventual ubicación del CFT en San Vicente.

“No estamos conformes con la resolución. Si bien se trata de una proposición, para nada fue un proceso participativo y es fruto de una comisión que hoy se desmembra a causa del cambio de Gobierno. Por ende, no veo cuál es el interés urgente de resolver algo tan importante para la región, cuando estamos ad portas de la llegada de una nueva administración (presidencial). Se debe socializar más el tema y la comunidad debe participar de algún modo, pues los ediles y concejales tienen voz en esto. La situación no habla bien de la salida del Gobierno”, expresó la autoridad, pese a estar ligada a la Nueva Mayoría.

“Nosotros apostábamos por Pichidegua. ¿Por qué estos proyectos deben quedar centralizados en comunas más grandes, cuando pueden generar un gran desarrollo en las más pequeñas? Nosotros además tenemos experiencia en la enseñanza superior, hace años apostamos en la materia, por lo cual tenemos a jóvenes y adultos estudiando acá, quienes también vienen de la microárea y de afuera de ésta”, complementó.

El alcalde recordó que su comuna contaba con infraestructura que facilitaría para el comienzo del CFT Regional. “El Estado no dispone de recursos ilimitados y nosotros tenemos dependencias que hubiesen bajado los costos para su eventual instalación aquí, por lo que intentaríamos fusionar dos esquelas y así nos quedaríamos con un edificio que destinaríamos para la institución. Pero todo ello no fue considerado, siendo que esa información la dimos a conocer e hicimos llegar cartas a la Comisión de Educación del Gobierno Regional. Al parecer no fuimos escuchados y es lamentable, porque se toma una decisión entre cuatro paredes”, remató.

SENADOR LETELIER DESTACA PROPUESTA

Conocida la propuesta del equipo de profesionales, la cual fue aprobada de modo unánime por las autoridades que componen la comisión respectiva, el senador oficialista Juan Pablo Letelier aseguró estar “muy satisfecho con la decisión de que el CFT sea en San Vicente de Tagua Tagua”. A su juicio, la determinación “es concordante con el informe de la universidad (…), donde se propone que existan al menos cuatro áreas de estudio relevantes”.

“Esto nos permite descentralizar la oferta de educación estatal. Es un reconocimiento al esfuerzo que hemos desplegado con los vecinos de San Vicente, para que el proyecto se concrete en el Valle del Cachapoal. Estamos esperanzados y convencidos de que esto le cambiará el rostro al futuro de miles de jóvenes de nuestra región, quienes podrán ingresar a un CFT estatal. Su presencia podrá expandirse a otros ejes, en particular a Colchagua y Cardenal Caro ,en un plazo relativamente razonable”, sostuvo el congresista de la Nueva Mayoría.

