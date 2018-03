Serie de actividades reivindicarán el significado del Día Internacional de la Mujer en Rancagua

-Reemplazar el sentido de celebración que ha adquirido la efeméride en los últimos años por relevar la lucha de las mujeres en pos de la equidad de género e igualdad de derechos y deberes entre hombres y mujeres, será el objetivo del colectivo por medio de expresiones artísticas, un único y potente discurso además de una marcha simbólica.

Por Juvenal Arancibia D.

Fotos: Marco Lara.

Por siglos el rol de la mujer en la historia ha sido opacado o relegado sin una justificación válida, dando pie a interpretaciones vanas sostenidas en argumentos como el mal llamado “sexo débil” siendo unilateralmente objetivizadas por su belleza e incluso su capacidad reproductora en una sociedad diametralmente machista. Por esta y muchas otras razones, es que este año el Día Internacional de la Mujer, en Rancagua será distinto gracias a una serie de actividades en pos de reivindicar el verdadero significado de esta efeméride.

Por medio del esfuerzo de la Coordinadora 8 de Marzo, que incluye el apoyo transversal de una serie de agrupaciones sociales y políticas regionales, es que desde el mediodía del jueves se dará inicio a variadas intervenciones artísticas y de difusión orientadas a encumbrar el rol y figura de la mujer dentro de nuestra sociedad al puesto que corresponde, o sea, como pares frente a los hombres, en igualdad de derechos y equidad de género.

Una de las ideas fuerza tras el movimiento que promete transformarse en un interlocutor válido en Chile en pos de la equidad de género, es el concepto de “sororidad” o la empatía y solidaridad entre mujeres en un contexto de sociedad machista o basada excesivamente en la diferenciación de sexos las que finalmente derivan en una violencia no necesariamente física, pero peor aún, psicológica.

Y es que en Chile especialmente, por décadas se ha validado el trato desigual y abusivo de la mujer situación que en el último par de años ha sido puesto en tela de juicio logrando avances mínimos a nivel legislativo. Raisa Martínez y Carla Sagredo, representantes y miembros de la Coordinadora 8 de Marzo, se acercaron a diario El Rancagüino para relatar qué es lo que se tiene preparado en la comuna para este jueves.

REIVINDICACIÓN Y SORORIDAD

“Consideramos que el 8 de marzo tiene que ser una fecha de reivindicación de la mujer y principalmente a la mujer trabajadora, remunerada y no remunerada que se dedica a las labores de casa o que deba cuidar a algún familiar”, señalaron las representantes, agregando que “nos une que en los últimos años esta fecha se ha banalizado como una celebración cuando en realidad no lo es, es una efeméride que está marcada por un hecho trágico de mujeres trabajadores que se levantan por demandas laborales y que mueren calcinadas (Incendio en la fábrica de camisas Triangle de Nueva York). Por eso no tenemos nada que celebrar”, aseguran.

Ante esto, tanto Raisa Martínez como Carla Sagredo, coinciden en que “queremos que Rancagua y la zona despierte de una vez por todas, porque debemos tener presente que hace poco O’Higgins fue nombrada como la segunda región con mayor índice de violencia en contra de la mujer y peor aún, con más femicidios en el país, por lo que no podemos quedarnos inmunes frente a esta preocupante estadística y es necesario estudiar qué es lo que pasa”.

“Queremos invitar a que no esperemos que nuestros lugares de trabajo o en cualquier espacio se nos vea netamente como las destinatarias de una florcita o un chocolate porque nos gustan los bombones y los arreglos florales pero también nos gusta que se nos respete como mujeres en todos sus alcances y ámbitos”, aclararon.

Respecto a los múltiples actores tras la Coordinadora 8 de Marzo, ambas representantes señalaron que “esto es súper transversal porque hemos dejado de lado nuestras diferencias en puntos de vista o quizás ideologías porque consideramos que entre las mujeres debemos apoyarnos y construirnos, no destruirnos. La sororidad ante todo”.

LA AGENDA DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Culminando el día de actividades con una marcha simbólica recorriendo el casco histórico de Rancagua, la Coordinadora contempla “desde temprano una intervención en la Plaza a raíz de estos mismos datos negativos sobre el índice de femicidios, por lo que haremos un pequeño homenaje a estas víctimas del machismo. También realizaremos una exposición de mujeres que dejaron su huella en la historia del país y también estaremos volanteando en las afueras del campus Rancagua de la Universidad de O’Higgins, porque consideramos al plantel como un punto estratégico para entender el trasfondo de la fecha y cómo nos gustaría perfilar a la casa de estudios en la región”.

Respecto al acto principal que se realizará en la Plaza de Los Héroes a las 18:30 horas, la Coordinadora aseguró que “junto a algunas expresiones artísticas, habrá una lectura de un discurso único, algo fundamental en esto porque muchas veces en estas coordinaciones los grupos participantes hablan por separado, ante esto queremos que el mensaje nuestro sea potente y le llegue a la gente haciendo un repaso histórico y hacia dónde queremos apuntar para dar paso a la marcha que será muy simbólica y se repetirá en otras parte de Chile y el mundo”.

Finalmente, las organizadoras quisieron relevar el hecho de que “aquí participan hombres, no es solamente que estemos las mujeres, sino que hay compañeros que nos apoyan en esta lucha y se agradece, se agradece mucho que los hombres estén colaborando en esta instancia”, puntualizaron.

Pauta de actividades:

12:00 hrs: intervención en Plaza Los Héroes. (Toda la tarde)

13:00 horas a 14 hrs: Volanteo en UOH

17: 30: exposición de mujeres históricas independencia con Campos

18: 30: inicio del acto principal del Día Internacional de la Mujer.

19:00 horas lectura del discurso y posterior a eso comienza la marcha por calles Independencia, San Martín, Alameda, Campos, Independencia, Plaza de Los Héroes.

