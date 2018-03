Antonio Díaz vivió con emoción su debut en Primera División

El joven de 17 años sumó sus primeros minutos en O’Higgins. Según comentó, cuando Gabriel Milito lo llamó para ingresar, por Ramón Fernández, se llenó de emoción.

Ricardo Obando

El pasado lunes, solo fueron tres minutos en cancha, pero los necesarios para dar comienzo a su carrera en el fútbol profesional. En el duelo entre O’Higgins y Deportes Temuco, jugado en el estadio El Teniente, el joven de 17 años, Antonio Díaz Campos, debutó oficialmente en Primera, y esos pocos segundos en el campo de juego nunca los olvidará.

Quien fuera el mejor jugador sub-17 de la temporada 2017, donde destacó defendiendo a Chile en el Sudamericano jugado en Rancagua y en el Mundial de India, Díaz habló con El Rancagüino respecto a esta inolvidable experiencia del debut.

“Me sentí un poco nervioso, por ser la primera vez yo creo, pero lo tomé bien, y en los segundos que me tocó entrar lo hice bien”, señaló, mirado también atentamente por su familia que lo estaba aguardando a la salida de los camarines.

Para un juvenil, el momento en que el DT hace el gesto a sus asistentes para que llamarlo e ingresar, no lo olvidará fácilmente. Claro que, “Toño”, tenía la esperanza de ingresar ya que Gabriel Milito había dejado un cambio por realizar, esto porque había solicitado el concurso de Pedro Muñoz y Matías Sepúlveda.

“Por un momento lo esperé, porque como habían dejado un último cambio casi en los descuentos. No pensaba que pudiera entrar alguien más grande, y cuando me llamaron me puse muy feliz”, comentó.

Según expuso, lo que está viviendo también tiene que ver con lo que sucedió en 2017. “Lo del año pasado marcó mucha diferencia en que pudiera ser parte del primer equipo ahora, en el poder hacer las cosas bien, en que haya mejorado mi rendimiento futbolístico, pero aún se puede mejorar en muchas cosas”, dijo.

Así vivió Antonio Díaz su debut en Primera. El jugador tiene claro además que recién está recién comenzando, y que por ello debe seguir trabajando como lo está haciendo, para volver a recibir una nueva oportunidad de Gabriel Milito. (FOTO: Diego Blanco)

Comentarios