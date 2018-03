Carabineros entrega recomendaciones a estudiantes que esta semana iniciaron su año escolar

Fernando Ávila Figueroa

Los alumnos ya retomaron sus respectivos colegios, así como los universitarios poco a poco comienzan a retomar su rutina académica durante esta semana. Es por ello que Carabineros sigue entregando una serie de recomendaciones para que los estudiantes no sean víctimas de algún delito o de alguna situación que lamentar.

Carabineros de las Oficinas Comunitarias han desarrollado diversas campañas preventivas en los colegios, dando así la bienvenida a los alumnos de la Región. El General de la Sexta Zona, José Rivera Aedo, entregó una serie de recomendaciones a los padres en este nuevo año escolar, con el objeto de prevenir y resguardar la seguridad de nuestros hijos.

Entre las recomendaciones se da a conocer que el camino al colegio puede ser una situación de riesgo para sus hijos, si no los instruye respecto a algunas medidas preventivas básicas para evitarlo. Instruya a sus hijos que no trasladen hacia el colegio especies de valor tales como Pendrive, celulares y otros elementos que a simple vista son de interés para los antisociales.

Prevéngalos respecto a no aceptar regalos de extraños, especialmente golosinas o pegatinas. Si utiliza transporte escolar enséñeles a no utilizar otro medio que no sea este y esperar en el interior del Establecimiento Educacional la llegada.

Si el niño es víctima de un asaltante en medio de la muchedumbre, dígale que llame la atención de quienes lo rodean. Mantenga siempre números de teléfonos de familiares o de su Cuadrante en una agenda, en poder de su hijo, ya que con esto puede ser de gran ayuda ante alguna situación que le ocurra a su hijo.

Si su hijo se moviliza en locomoción colectiva, recomiéndele vigilar su mochila o bolso escolar, además de no viajar en los asientos traseros, pues en ellos puede ser más fácilmente víctima de asaltos. Vista a su hijo de manera sencilla, sin joyas o indumentarias de mucho valor, que puedan llamar la atención del delincuente.

