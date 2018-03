En el Día de la Mujer: Eso que nos hace únicas

Multifuncionalidad, es uno de los rasgos que nos describe completamente. Y es que para no caer en una incómoda diferenciación en medio de una época donde se lucha por la equidad de género, debemos ver esta característica blanda como un beneficio único. Por ejemplo, es un factor clave a la hora de potenciar la contratación femenina avanzando así en la igualdad entre hombres y mujeres. Según últimas cifras del INE, durante 2017 un 48,5% de las mujeres del país participó de este mercado, una cifra que ha ido en paulatino aumento a través de los años (en 1990 era de 31%), pero que contrasta con el 71,2% registrado en el sector masculino. Un buen paso que nos dice sin embargo que aún tenemos mucho por caminar.

La responsabilidad, el trabajo en equipo, la motivación, la facilidad para comunicarse, ser positivo, sociable, lograr una buena convivencia, ponerse en el lugar de otro, ser un gran consejero, y otras cualidades han llevado a las mujeres a ocupar puestos de importancia en grandes compañías y corporaciones y con el paso del tiempo se ha demostrado que esto seguirá sucediendo y aumentando. Esperamos que lo mismo suceda con el nivel de salarios entre ambos géneros para un mismo cargo.

El logro de las mujeres está en poder congeniar los distintos ámbitos en que nos desarrollamos: familia, trabajo, vida social, etc. No muchas lo logran a la perfección pero si se puede. Es que nuestras habilidades nos han permitido llevar como nadie el hogar, con mucha tenacidad y emotividad para cuidar a los niños; concentración para realizar múltiples funciones; organización para mantener las actividades familiares en orden; etc.

Comienza el cambio de Gobierno y esperamos que las mujeres sigamos teniendo un espacio en la sociedad, que muchas deudas sean pagadas y que proyectos relacionadas con nuestro bienestar puedan concretarse. Mientras tanto, nos queda esperar que sigan aumentando el número de madres, hermanas, jóvenes e hijas que se integren a las diversas áreas de la sociedad para avanzar en construir país cada día más igualitario y con nuevas oportunidades para todos, sin mirar género.

Ximena Mella Urra

Editora

