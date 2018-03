“Falta mucho por avanzar en temas de equidad”

Flor Vásquez

Ha dado muestra de liderazgo, capacidad y profesionalismo. Con esas y otras cualidades, Alejandra Arancibia Cruz ha desarrollado una destacada trayectoria laboral en Codelco, ocupando actualmente el cargo de jefa de Unidad de Refinación y Moldeo en la División El Teniente.

Nació en Antofagasta el año 1983, sus estudios básicos y de enseñanza media los realizó en el Colegio Chuquicamata, tras lo cual ingresó a la carrera de Ingeniera Civil Química en la Universidad Católica de Valparaíso, obteniendo su título profesional.

Soltera, sin hijos; Alejandra señaló que su carrera laboral siempre ha estado ligada a Codelco. “Desarrollé mis prácticas profesionales y memoria de título en la División Chuquicamata de la Corporación, posteriormente postulé al programa de graduados de la generación del 2008 y quedé seleccionada para la División El Teniente, específicamente en Fundición Caletones que es donde me desempeño actualmente”.

Agregó que trabaja en El Teniente desde el año 2008, en que se desempeñó primero como ingeniera de procesos en áreas de Ingeniería Fundición y Operaciones. En el año 2011 asumió el cargo de jefa de Unidad de Preparación Cargas y desde el 2014 a la fecha se desempeña como jefa de Unidad de Refinación y Moldeo, ambas áreas de operaciones.

-¿Qué es lo más difícil de ser mujer y jefa de una unidad en una empresa “tradicionalmente” de trabajadores varones?

Creo que todo trabajo tiene sus dificultades. Las áreas operativas son complejas tanto para mujeres como para hombres, son áreas con riesgos críticos que gestionar, con gran cantidad de personas que hacen que las cosas ocurran; además, cada persona es un mundo diferente. En mi caso he enfrentado los desafíos y dificultades para desempeñarme de la mejor manera, no he encontrado obstáculos, es más, han confiado en mí y estoy muy agradecida al respecto.

-¿Qué obstáculos o prejuicios ha debido enfrentar para alcanzar el lugar que actualmente ocupa en El Teniente?

Para mí fue una grata sorpresa que al tercer año de haber ingresado a la División me dieran la oportunidad de estar a cargo de un área de operaciones, mujer y de corta edad con poca experiencia laboral. Ese prejuicio se está eliminando. En mi caso creo que se han dado las cosas, siento que no tengo que demostrar nada por el solo hecho de ser mujer. Tanto hombres como mujeres debemos preocuparnos de hacer bien nuestro trabajo, no es un tema de género.

¿Cómo fueron sus primeros años de jefa, cómo se relaciona actualmente con su grupo y cuántos trabajadores tiene a cargo?

Mis primeros años como jefa fueron de mucho aprendizaje, me equivoqué, también pasé por periodos de frustración, son cosas que no te enseñan en ninguna universidad, pero que con apoyo y humildad puedes superar. Hoy lidero una unidad en la que somos 130 personas.

¿Qué ventajas considera que tiene para El Teniente incorporar mujeres en sus faenas productivas y en jefaturas?

Creo que la diversidad aporta, está demostrado que empresas con mayor equidad de género son más exitosas y no solo con equidad de género, empresas que incorporan a personas con capacidades diferentes por ejemplo tienen muy buenos resultados. La diversidad de opinión y de puntos de vistas es ganar-ganar. A eso debemos apuntar, no es una competencia de género, es llegar a un equilibrio donde podamos explotar de la mejor manera todo nuestro potencial.

¿Qué le aconsejaría a una mujer que quisiera seguir sus pasos?

Me gusta mucho ese tema, he participado en programa de mentorías donde tenemos contacto con futuras profesionales de la minería. Primero que todo deben hacer lo que les gusta, no hay nada mejor que trabajar en algo que te apasiona. Se deben informar y no temer a que por ser hombre o mujer no se pueda desempeñar en alguna tarea. La pasión por tu trabajo es la clave.

¿Qué le parece que se celebre el Día de la Mujer? ¿Es importante, es necesario?

Creo que es importante recordar hitos históricos. Aún falta mucho por avanzar en temas de equidad. Debemos mirar el trasfondo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. No se trata de regalar una flor ese día por ser mujer, se trata de avanzar, es una tradición en pro de la justicia, igualdad y desarrollo.

