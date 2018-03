Gremios de la Salud en alerta por entrega de patrimonio del Servicio a la UOH

– Cabe recordar que en el año 2016 se entregó en comodato uno de los edificios del ex Hospital Regional a la UOH y en febrero de este año se pasó el edificio B, donde funcionaba Urgencia Adultos.

Flor Vásquez

Los gremios de la salud del sector público –entre ellos Fenats y Fenpruss- se declararon en estado de alerta, tras conocer la noticia que el patrimonio del Servicio de Salud –los edificios y terrenos del ex Hospital Regional- sería traspasado a la Universidad de O’Higgins.

Actualmente, el edificio en que funciona la UOH está entregado en comodato a esa casa de estudios. Además, en febrero de este año se entregó en comodato el edificio B, en que funcionaba Urgencia Adultos, Maternidad y otros servicios. A ese edificio se pensaba trasladar el Servicio de Salud, pero hubo cambio de planes. No solo eso, a días que termine el gobierno actual, según los gremios de la salud, se está presionando para que el Servicio entregue sin ningún tipo de compensación los dos edificios del ex hospital, que pasarían a ser propiedad de la Universidad de O’Higgins.

Ayer, los funcionarios del Servicio realizaron una protesta y además, en los días previos, con el propósito de impedir el traspaso, los representantes de los gremios enviaron una carta a la ministra de Salud, Carmen Castillo, en la cual le manifiestan su profunda preocupación respecto de la entrega de patrimonio, “lo cual estaría ad portas de producirse, de acuerdo a lo que nos ha comunicado con esta fecha el Director (S) del Servicio”.

Agregan que “si bien creemos que el proyecto de la Universidad es un aporte fundamental para la educación regional, vemos también que la posible entrega del patrimonio del Servicio, sin que ello signifique un mejoramiento de las condiciones de nuestras actuales instalaciones, constituye un peligro evidente para el cumplimiento de nuestras funciones. A ello se agrega el hecho que el sector Salud tiene una deuda de gran magnitud, por lo que las decisiones de nuestras autoridades deben estar encaminadas a salvaguardar los fines y objetivos institucionales”.

Subrayan que por lo anterior, “como trabajadores manifestamos que una entrega o traspaso del patrimonio en las actuales circunstancias, constituyen un escenario de mayor cuidado en la toma de decisiones, teniendo en cuenta que nuestro edificio, construido en 1940, está en condiciones sanitarias precarias, con riesgo inminente de incendio, todo lo cual afecta la calidad del trabajo y las condiciones razonables para prestar nuestra labor”.

Los gremios le solicitaron a la ministra su pronunciamiento al respecto y en especial en cuanto a la Normalización de las dependencias del Servicio de Salud, siendo este último aspecto el de mayor sensibilidad funcionaria, “por cuanto comunicamos que nos encontramos en estado de alerta en relación a las decisiones que las autoridades adopten en este sentido”, según dice la carta del gremio. Firmaron la carta Brenda Pinto, presidenta de OFAS; Luis Barrios, presidente de Fenats, y Ana María Bustamante, presidenta de Fenpruss.

Además, se indicó que Gonzalo Urbina fue sacado de su cargo de director regional subrogante del Servicio de Salud; siendo reemplazado por Eliana Díaz, también en calidad de subrogante; la cual se desempeñaba como directora de Atención Primaria de Salud.

Diputado Javier Macaya:

“Es atendible la demanda de los funcionaros”

El diputado Javier Macaya señaló que es un buen momento para poner en el tapete las condiciones de hacinamiento en la que trabajan los funcionarios del Servicio de Salud O’Higgins. “Son dependencias que no dan el ancho para el nivel y las características del trabajo que ellos tienen que realizar”.

Agregó que él separaría el tema de la decisión misma de entregar jurídicamente el ex hospital a la UOH, “porque es evidente que ahí no va a haber otra cosa que una universidad en el futuro. Es una realidad que ya se encuentra asentada en los hechos, pero sí me parece que es una buena manera para ponerlo en el tapete, que quizás sería más difícil abordar, considerando la estrechez presupuestaria y la falta de recursos. Me parece que es un buen momento para hablar de la situación en la que viven y trabajan los funcionarios del Servicio. Me parece atendible la demanda y la aprehensión que están manifestando los funcionarios”.

Diputado Juan Luis Castro:

“Los gremios tienen derecho a estar preocupados”

El diputado Juan Luis Castro indicó que “los gremios de la salud tienen todo el derecho a estar preocupados por el futuro de una parte del ex Hospital Regional, pero todo esto está supeditado a un protocolo del año 2016, en que el Servicio de Salud entrega en comodato a la Universidad los recintos que se van a ocupar”.

Agregó: “Por lo tanto, creo que aquí no hay que poner un punto extremo en cuanto a que se pudiera dejar de tener dependencias del Servicio de Salud, porque éste está instalado en el lugar que todos conocemos. Lo que ocurre es que originalmente estaba previsto que el módulo B fuera ocupado por el Servicio de Salud y otras dependencias administrativas sanitarias. Al parecer hubo cambio de opinión de la autoridad de salud, entregando ese módulo a la universidad, pero entiendo que es sin dejar un lugar al Servicio de Salud”.

