Línea de colectivos Diego Portales pide disculpas a joven discapacitado

-El acuerdo se otorgó por ambas partes de forma voluntaria. Además se capacitó a sus conductores para transportar a personas minusválidas con mucha más comodidad.

Rodrigo Vergara

Fotos: Marco Lara.

Héctor Rodríguez, posee un grado de discapacidad en sus piernas por lo que tiene que moverse en silla de ruedas. Cuando volvía a su casa después de trabajar en el comercio del Paseo Independencia de Rancagua, debía tomar un colectivo de la línea 4 Diego Portales, algo sumamente difícil para él ya que muchas veces los vehículos no se detienen para llevarlo.

En aquella ocasión si se detuvo uno. Héctor con todos sus problemas logró subirse al colectivo sin ayuda alguna, pero algo faltaba para subir: su silla de ruedas. Entonces amablemente le pidió al conductor del auto si él podía ayudarlo a subir la silla a la maletera, a lo que se niega. Ante su imposibilidad lo ayudan tres pasajeras del colectivo quienes eran de avanzada edad, pero no pudieron desarmar la silla por lo que nuevamente le pide ayuda al chofer y este se niega por segunda vez, defendiéndose con que no puede dejar el auto solo. Debido a la negativa, Héctor tuvo que descender del vehículo y esperar otro colectivo.

Ofuscado con la situación se dirigió hasta las oficinas de la línea a presentar un reclamó siendo recibido por el representante legal de la línea quien le dijo que tomarían cartas en el asunto y lo llamarían más tarde. Ello según Héctor, nunca ocurrió.

Decepcionado nuevamente por no obtener respuestas, decidió buscar ayuda a la Corporación de Asistencia Judicial de Rancagua para iniciar una demanda por discriminación en contra de la línea de colectivos, lo que después de casi un año de investigación y mediante una resolución amistosa por parte del sindicato, llegaron a un acuerdo.

Este consistía en unas disculpas públicas por parte del sindicato de la línea 4 de colectivos Diego Portales y posteriormente una charla de capacitación para los conductores para mejorar la calidad de servicio a la hora del trato con personas con discapacidad.

Roberto Núñez, abogado de la Corporación y que llevo a cabo la demanda, explica en que consiste el acuerdo y las multan que arriesgan en caso de ser hechos reincidentes. “Arribamos a una conciliación favorable para Héctor. A raíz de esto, durante la tarde del martes se realizó una charla de capacitación para los conductores de la línea Diego Portales y para otros choferes, para que estén en conocimiento de los derechos de las personas con discapacidad, de las necesidades que tienen ellos de poder usar su silla de ruedas cuando usan el transporte público. Además, el representante legal de la línea 4 viene a ofrecer disculpas públicas a Héctor, comprometiéndose a tener acciones positivas para que estos hechos de discriminación no vuelvan a ocurrir”.

Manuel Rojas, representante de la línea 4 Diego Portales, lamentó la situación ocurrida a Héctor y confirmó que el conductor que realizó la discriminación recibió una sanción interna. “Estoy acá para pedirle disculpas a Héctor que viajaba con nosotros, el problema fue con un conductor de la línea, fue un malentendido, ya se habló con él y se le castigó con dos días de trabajo sin salir a trabajar”, aclaró.

Héctor quedó conforme con la resolución final obtenida y con las disculpas por parte de la línea y espero que este tipo de hechos no se vuelven a ocurrir ni a él, ni a sus compañeros que tienen alguna discapacidad.

