Poeta Alejandro Galaz: rancagüino de corazón

Muchos creían que el poeta Alejandro Galaz era rancagüino de nacimiento. En la década de los años iniciados en 1920, se le veía por las calles, la plaza, la iglesia parroquial, el Instituto O’Higgins y otros lugares de la ciudad. Se sabía que era sobrino del Cura Párroco don Miguel Galaz. Tuvo muchos amigos en esta ciudad a la que quería como propia. No nació acá, pero fue un rancagüino de corazón. Personalmente, lo vi muchas veces, ya que, aunque residió en Santiago y especialmente en Valparaíso, solía de vez en cuando viajar a Rancagua. Pero nunca tuve ocasión de conversar con él, porque cuando yo era niño estudiante, me aventajaba en 15 años: nacido en 1905.

Pero sí fui un entusiasta lector de sus poesías y me aprendí el “Romance de Infancia” que describía en forma muy bella su juguete de niño, y que aparecía en uno de los libros de lectura del Liceo. Ese poema que en algunas de sus líneas decía:

“Trompo de siete colores,

sobre el patio de la escuela”…

“que parecías un huaso

llevando manta chilena”…

“cuando te hallabas cucarro

sabías bailar la cueca”·…

“trompo de siete colores:

mi corazón te recuerda”…

Alejandro Galaz publicó su primer libro “Molino”, en 1935. Fue el autor del “Romancero de Pipo”, poesías festivas que durante un tiempo fue publicando diariamente en “El Mercurio”. Falleció en Valparaíso el 8 de marzo de 1938, a los 33 años de edad. Su muerte causó gran pesar en Rancagua, su segunda ciudad. En una oportunidad, fue designado “Poeta Laureado de las Fiestas de la Primavera”.

