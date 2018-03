Sigue controversia por eventual entrega de terrenos y edificios de Salud a universidad

– Actualmente, los dos edificios en que funcionó el hospital fueron entregados en comodatos, pero ahora se está pidiendo que se les traspase.

Sigue la controversia por el eventual traspaso a la Universidad de O’Higgins de los terrenos y edificios en que funcionaba el Hospital Regional, los que se entregaron en comodato a la casa de estudios y ahora se busca que pasen a ser propiedad de la UOH.

La presidenta de Fenpruss, Ana maría Bustamante, señaló que frente a esta situación se unieron los diversos gremios de la Dirección del Servicio “y expresamos nuestro absoluto desacuerdo con que la directora subrogante de Salud reciba las presiones que recibió el ex director Gonzalo Urbina y que le costaron el puesto, por negarse a entregar el patrimonio del Servicio a título gratuito a la universidad”.

Agregó que “además, nos enteramos que no existe un plano que discrimine los espacios ocupados por los tres edificios (los dos del ex hospital y el que ocupa actualmente la Dirección del Servicio). No estamos en contra de la Universidad, todo lo contrario, es lo mejor que le pudo haber ocurrido al edificio del hospital, pero no a costa de que entreguen la totalidad del terreno, porque los planos no están subdivididos. Existen inscripciones en Bienes Raíces de los terrenos, pero no está claro qué le pertenece a qué. Si la directora firma el traspaso del terreno, como dirección de Servicio nos quedamos sin un patrimonio que permita gestionar después la normalización del edificio, con recursos sectoriales o del gobierno regional”.

Añadió que en las actuales dependencias los funcionarios están hacinados y expuestos a varios riesgos. “Esperamos que se construya un edificio nuevo.

Y por mientras es necesario hacer algunas mejoras, especialmente en el tema electricidad, ya que hay riesgo y en cualquier momento puede haber un incendio por la recarga que existe. El edificio es muy antiguo y no estaba preparado para recibir tantos computadores y toda la carga eléctrica que tiene”.

Explicó que el temor que tienen los funcionarios “es que como no existe subdivisión clara, si el Servicio de Salud decide entregar el terreno, está entregando todo, el paño completo, a cambio de nada”.

Afirmó que además se estaría cometiendo una irregularidad porque el terreno “se entregó para fines establecidos que es salud, hay jurisprudencia que estamos revisando con el jefe jurídico y ya hicimos una presentación en la Contraloría”.

DECLARACION DELA UNIVERSIDAD O’HIGGINS

En tanto, la Universidad O’Higgins entregó una declaración en que señala lo siguiente:

“-Comprendemos y apoyamos la demanda de los funcionarios del Servicio de Salud O’Higgins, de mejorar su infraestructura. Concretamente, de remodelar y ampliar los espacios que ocupan actualmente.

– La Universidad recibió en comodato la infraestructura, actualmente en remodelación, que albergó al Hospital Regional hasta mayo de 2016. Esto ocurrió después de que todos sus funcionarios y usuarios habían sido trasladados al nuevo edificio hospitalario.

– Las dependencias hospitalarias que el Servicio de Salud O’Higgins ha entregado en comodato, se encontraban desocupadas, y aseguramos que el uso y nueva vida que le otorgaremos seguirá siendo para el gran beneficio de toda la comunidad regional. En el corto plazo este Campus Rancagua tendrá una capacidad para recibir más de 4.000 estudiantes.

– Deseamos que estas demandas del Servicio de Salud O’Higgins sean satisfechas y tener así la tranquilidad para continuar desarrollando el espacio de colaboración que hemos construido en conjunto desde nuestra creación.

