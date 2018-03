Apuntes por el Día de la Mujer

El origen de la celebración –a nivel mundial- del Día de la Mujer es un conflicto luctuoso de tipo laboral ocurrido en Nueva York. De la misma naturaleza es el Día del Trabajo, (los mártires de Chicago) efemérides esta última que Chile fue uno de los primeros países en adoptar. De modo que, el Día de la Mujer no gira en torno a la figura de ninguna de esas féminas que han brillado en el mundo de las letras, (poetas, novelistas, dramaturgas) ni en el placentero universo de las artes escénicas como el teatro, el cine, la ópera, la danza. Tampoco se relaciona con la nómina interminable de mujeres que se manejaron magistralmente en el poder ya como emperatrices o reinas, ya como esposas influyentes de monarcas o amantes sutiles de cabezas coronadas siendo ellas las que decidían en asuntos capitales; eso que dimos en llamar el poder detrás del trono. Ni siquiera, el Día de la Mujer, se conecta con la más sagrada misión femenina que es la maternidad. No. Aquí se nos recuerda a mujeres mártires, víctimas de una práctica laboral inicua, pérfida. Tal vea es bueno que así sea, porque la mujer del siglo XXI sigue expuesta, pese a los triunfos del feminismo, al acoso sexual, a la violación, al femicidio. (Ignoro por qué se habla de FEMICIDIO, dado que la raíz etimológica, del latín, es fémina= mujer más occidere= matar. Las otras voces derivadas sé respetan la raíz latina: femineidad, feminismo, feminista, feminizar, etc.)

El movimiento feminista nace en realidad con Marie Gouze, llamada Olympe de Gouges (1748-1793) escritora y revolucionaria francesa que reclamó la emancipación de la mujer. (“Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana”.) Quien se mete a redentor resulta crucificado. Marie Gouze murió guillotinada como tantas otras mujeres a las cuales la Revolución les negó la libertad y la fraternidad, dejándoles solo la igualdad ante la muerte. Ni siquiera en Francia, imagino, se acuerdan ya de María Olimpia, que según algunos biógrafos fue hija natural de Luis XV, supuesto parentesco que justifica la defensa que esta mujer hizo de Luis XVI. (Del cual vendría siendo tía) Ejecutado el rey, María Olimpia atacó al Régimen del Terror. Declarada sospechosa por el Comité de Salvación Pública, sufrió la humillación y amargura de verse renegada por su propio hijo. Mostró entonces toda la debilidad de su sexo y de su condición natural. Recobró su ánimo al subir al cadalso siendo guillotinada en Paris el 31 de diciembre de 1793. No sería sino en el siglo XX, en la década de 1970 cuando se abrió camino al Movimiento de Liberación Femenino. (Women’s Lib.) Igualdad de derechos. Esa fue la bandera. Y luego, la libre disposición de sus cuerpos y la abolición de toda forma de discriminación. Como dice el refrán: Do quieren reyes, allá van leyes”. El empuje –la razón del más fuerte- consiguió para las mujeres lo que su movimiento consideraba era lo mejor. Hoy la mujer está en todo. Tiene acceso a todo, o a casi todo. La mujer es estadista, deportista, atleta, jurista, soldado, etc. Quizás no siempre ha sido lo mejor. Nos hemos olvidado que el hombre y la mujer tienen un físico diferente y una psicología diferente. La naturaleza imprime el carácter de lo femenino y lo masculino con un sello que no logra borrar la tozudez humana asociando al hombre con atributos femeninos o pretextando que la mujer puede incorporar a su condición comportamientos masculinos. Pierde la mujer cuando desciende del pedestal de su femineidad para equipararse con la rudeza varonil, o cuando, alegando la libre disposición de su cuerpo, se expone a convertirse en objeto sexual. La mujer ha dejado el hogar por el trabajo, creyendo liberarse. Si María Olimpia se hubiese resignado a ser la viuda honesta que vivía de sus escritos para el teatro, en vez de reclamar tribuna en los clubes de la Revolución, tal vez, su hijo no la hubiera rechazado y hubiera salvado su cabeza. En nuestra época abundan los hijos dejados a la mano de Dios o en malas manos. Nada ni nadie reemplaza el afecto y la conducción materna.

En otro plano, es frecuente comprobar que a propósito del Día de la Mujer, no faltan los desinformados que siguen con la vieja fábula de la mujer eternamente oprimida. Si Eva no se hubiera separado de la compañía de Adán, la astuta serpiente habría tenido que duplicar su fascinación, y uso aquí el término en el primitivo sentido del término: “hacer mal de ojo”, aunque siempre decimos que fascinar, en lenguaje figurado, es engañar, alucinar, ofuscar. Eva, sola frente a la serpiente fue fascinada: atraída irresistiblemente por ese discurso. El desenlace lo sabemos de sobra. Y de allí hasta ahora la mujer siempre se ha salido con la suya. Hemos anotado en alguna parte el viejo refrán: más pueden dos tetas que cien carretas. Por eso, al celebrar el Día de la Mujer, no me vengan con el cuento de que a la mujer apenas se la menciona en la Biblia. quien tal majadería sostiene a lo más habrá leído alguna Historia Sagrada, no la Biblia, que nos da los nombres no solo de heroínas como Jael o Judith, sino el de las esposas de los Patriarcas, las madres de los reyes de Israel y Judá y otras figuras tan notables y dulces como Ruth y Ester y otras más.

En el Día de la Mujer yo prefiero que nos acordemos de esas mujeres que sin perder un ápice de su femineidad dejaron a firme su derecho a disponer de su existencia, a demostrar su inteligencia y buen gusto. Así, para empezar por lo nuestro, la Sra. Teresa Wilms Montt, Eugenia Huici de Errázuriz, Juana Ross de Edwards, María Romero, Esther Huneeus, (Marcela Paz) Elvira Santa Cruz, (Roxane) etc. Podemos seguir luego con esas artistas que en un pasado no tan remoto se lucieron en nuestros escenarios: Sarah Bernhardt, Berta Singerman o aquellas cuyas voces difícilmente tendrán parangón: María Callas, por ejemplo. Y todavía en el arte, Wanda Landoska incomparable intérprete de Bach en el clavecín o Clara Haskil experta en las obras para piano de Mozart.

Solemos decir que alguien es ladino cuando ese tal es taimado, solapado, astuto. La Historia está llena de mujeres ladinas, astutas. Catalina de Médicis entre ellas. También la omnipotente Luisa de Saboya madre de Francisco I de Francia. “Dirigíos a mí –decía al Legado Pontificio- y obraremos a nuestro gusto. Si el rey se queja, dejaremos que hable”. Para qué hablar de la astucia de Madame Pompadour. Y entre las que ejercieron regencias, qué tino y qué destreza mostró Margarita, esposa de Haakon VI que logra imponer a su hijo Olaf de solo cinco años quedando ella como regente, para luego unificar Suecia, Noruega y Dinamarca bajo su cetro. (1385) Más taimada nos resulta Emersenda de Carcasona. Casada con Borrell II de Barcelona, (990) de sus tres hijos destaca el famoso Berenguer Ramón I cuya regencia ejercerá desde el 1017 al 1021. En 1035 muere su hijo y la nobleza le encarga la regencia de su nieto. (1035-1039) La abuela Emersenda saldrá en defensa de Blanca, su nieta, a la que el rey ha dejado por una tal Almodis de la Marca. El rey logra zafarse de la excomunión comprando prácticamente la nulidad a los obispos catalanes. La abuela, tenía 80 años, logró a su vez que fuera el Papa quien excomulgara a Ramón y a Almodis. Conseguido su objetivo pide la absolución para su nieto. Tenía 83 años al morir. Taimada o ladina hasta en lo longeva. Y no hablemos de Isabel I Tudor, la Reina virgen, de Catalina de Rusia o Isabel de Castilla, la Católica. De las que empuñaron espada, bastaría con la doncella de Orleans, Santa Juana de Arco, si bien acá no lo hicieron mal Inés de Suárez y Catalina de Erauso, la monja alférez. A este propósito, se queja Gabriela Mistral porque, según ella, Ercilla convirtió a las araucanas en verdaderas amazonas. No obstante, historiadores y cronistas concuerdan en que, llegado el caso, las mujeres indias no trepidaban en ingresar al campo de batalla y pelear con tanta fiereza como cualquiera de los aguerridos mocetones: “(las mujeres) son dobladas y fuertes y se hallan muchas veces indias peleando en traje de indios”. (Fray Diego de Ocaña. Descripción del Reyno de Chile. f. 102 año 1600.)

Para qué nos vamos a recordar aquí de las malas mujeres cuyo prototipo sería la famosa Jezabel bíblica, la hija del rey de Sidón, esposa de Ajab, contra cuya idolatría se alza la figura de Elías. (I Reyes 16- y sgtes.) Sin duda, que la versión criolla de la perversidad femenina es Catalina de los Ríos y Lisperguer (la Quintrala) cuya psicología enfermiza es a todas luces evidente.

Al revés, qué de mujeres santas nos presenta la Historia. Desde pecadoras arrepentidas como Magdalena y María Egipciaca, pasando por madres y esposas de singulares dotes como Mónica, la madre de San Agustín. En nuestra época, Teresa de Calcuta y las que van tras sus huellas. Cuántos de nuestros lectores tendrán que agregar a esta lista, el nombre de una madre abnegada, de una abuela de corazón inmenso, de una tía o de una hermana que mostraron las artes ingeniosas del amor femenino. En resumen. Si a propósito del Día de la Mujer hacemos un recuento de las damas, señoras, señoritas, parientas y amigas que hemos conocido, veremos que entre cien o más difícilmente habrá una “bruja”. No es asunto de idealizarlas como hizo D. Quijote con Dulcinea (a la que había visto solo cuatro veces) sino de apreciar a la mujer por lo que vale. Sabio fue Dios –quién lo duda- cuando dijo: “No conviene que el hombre esté solo”.

Mario Noceti Zerega

