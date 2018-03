Colchagua disputará la “Noche Huasa” recibiendo a Universidad Católica

El conjunto de la Herradura espera estadio lleno para recibir a las 19.30 horas al puntero de la Primera División, donde presentarán a sus elementos para la temporada 2018 de la Segunda División.

Ricardo Obando

Con plantel ya listo, Colchagua CD presentará a todos sus elementos esta tarde a las 19.30 horas en San Fernando. En el estadio Jorge Silva Valenzuela, los de la Herradura disputarán una nueva versión de la “Noche Huasa” recibiendo a la Universidad Católica.

El líder del fútbol chileno será el invitado especial en esta jornada, así como lo hizo en enero de 2016, cuando también estuvo presente en la capital provincial colchagüina para medirse contra los blancos.

Respecto al elenco que presentará la escuadra que nuevamente será dirigida por Raúl González, mantiene algunos elementos de la temporada anterior como el rancagüino Diego Olate y el portero Alexis Guzmán, pero también allegó a jugadores con experiencia para la categoría como el delantero paraguayo Diego Barrios, ex Cobreloa, el volante de creación Francisco Lara, ex Colo-Colo, y, el volante Benjamín Inostroza, ex Universidad de Chile.

En ese sentido, lo que se espera es mejor la campaña efectuada en el torneo de Transición 2017 cuando consiguieron el sexto lugar del campeonato nacional, y ahora sí ser protagonistas de la división con el fin de optar al ascenso a la Primera B.

TRABAJOS EN EL RECINTO

Durante varias semanas, Colchagua CD se puso a trabajar para dejar al estadio municipal de San Fernando en condiciones.

El recinto, que tiene una capacidad de 5.700 espectadores, tuvo que ser reacondicionado en sus tribunas, ya que se cambió una serie de tablones que se encontraban en mal estado, todo con el fin de entregar mayor seguridad a los espectadores.

Además, el personal gestionado por la institución se puso a trabajar de lleno en el terreno de juego, al cual se le realizó un tratamiento especial para dejarlo en condiciones para el fútbol profesional.

Todo lo anterior, tuvo un costo superior a los 8 millones de pesos.

Es así que, esta tarde, el césped estará presentable para el duelo contra los Cruzados.

