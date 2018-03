“Quienes gobiernan deben escuchar a quienes estamos en las aulas”

-Así lo señaló, María Cecilia González, tras cumplir 25 años como religiosa de la orden de Santo Domingo al referirse sobre estos cambios que se quieren instaurar por ejemplo con la asignatura de filosofía. Por eso llamó a las autoridades que asumirán próximamente, a no seguir ‘mutilando’ a los niños, niñas y jóvenes en la posibilidad de crecer en libertad, dignidad y justicia social.

Estudió en el mismo colegio que hoy dirige en su calidad de monja dominica. Hace exactamente una semana cumplió 25 años de consagración religiosa y aunque tiene una visión muy cercana a lo que plantea el Papa Francisco respecto a cómo debe ser un cristiano, cree que lo que pasa hoy en la Iglesia Católica debe ser observado con cautela por quienes trabajan o están vinculados a la educación confesional.

El colegio Santa Inés de San Vicente cumple ya 64 años desde su fundación. Muchas de sus profesoras fueron alumnas y eso es valorado por la directora ya que piensa que la vocación por educar se crea desde la infancia. María Cecilia González es una religiosa que apuesta por la formación integral donde no todo son letras, gráficos y números; y donde sí las artes, la música, el deporte y el pensamiento crítico deben ocupar un lugar importante.

Con una matrícula de 826 alumnas, más una larga lista de espera, este año comenzaron un nuevo sistema de ingreso, donde se postula a través del Ministerio de Educación, lo que generó según la religiosa, un grado de estrés a la comunidad escolar, pero que fue superado gracias a la preparación y acompañamiento entregado desde el mismo colegio. “Tuvimos una gran demanda e incluso cuando esto se anunció, ya el año pasado comenzamos a recibir solicitudes de traslado a mitad de año, como una forma de asegurar matrícula”, señala María Cecilia González.

El establecimiento cuenta además con un internado que atiende a 20 alumnas de lugares alejados de la ciudad, incluso de Rancagua, lo que demuestra que se trata de una institución a la que muchas quieren pertenecer. Cada año egresan alrededor de 70 estudiantes, las que según la directora, mayoritariamente optan por las carreras de salud, ingeniería y el área educación. “Talca, Valparaíso, la Universidad de Chile, la Católica y la Usach son las favoritas de nuestras niñas. Aún no prende la Universidad de O´Higgins, pero eso es por un tema de confianza. Si ellas tienen la posibilidad de ir a las más importantes y tradicionales casas de estudio del país no la van a desaprovechar pues tenemos un grado de deserción casi nulo, ya que ellas están muy preparadas para las exigencias de la vida universitaria”, expone.

En San Vicente el colegio se conoce por ser una institución ordenada y muy estructurada, algo que la directora reconoce como una fortaleza. “En eso no nos gana nadie creo yo”, pero también destaca que es una organización abierta a la comunidad y donde se realizan muchas actividades de integración. “Si bien somos monjas no queremos que nos miren como bichos raros. La consagración no está en el hábito sino en la esencia. Nosotras bailamos, nos disfrazamos, jugamos a la pelota, participamos de connivencias y actividades tanto con los cursos, como con los apoderados, y llevamos una vida normal como cualquier persona, porque si buscamos una formación integral nosotras también debemos ser íntegras y genuinas” afirma la religiosa.

FILOSOFÍA

Pero hay temas que le preocupan enormemente. Es el caso de la posibilidad de que el ramo filosofía salga del plan de estudios. María Cecilia González estudió justamente pedagogía en Filosofía en la Universidad Católica de Valparaíso y es la asignatura que imparte en el colegio. “Siempre quedamos cortos en contenidos ya que es un ramo de mucha reflexión. Ya son pocas las horas y que lo saquen es una aberración. La filosofía ayuda a formar integralmente a nuestros jóvenes y da herramientas, espíritu crítico y reflexivo de la sociedad. No debe desaparecer. Las clases de filosofía dan para reflexionar sobre temas como la tolerancia, la libertad, la dignidad, y la justicia social. Es por eso que hago un llamado a las nuevas autoridades a que no sigan mutilando las posibilidad de crecer a nuestros niños y jóvenes (…) se está haciendo un gran daño a las futuras generaciones” advierte, agregando que se debe escuchar a quienes están dentro del aula.

La directora del colegio Santa Inés finaliza con una reflexión en lo que tiene que ver con temas valóricos, señalando que la tolerancia es clave en lo que es la igualdad de género y por eso ellas como comunidad religiosa deben apoyar y acompañar tanto a las personas como a las familias. No acepta el aborto en ninguna causal y en eso no tranza. Y pide respeto por los pueblos originarios y su cosmovisión. De ellos se siente parte, sobre todo al recordar que grandes defensores de sus derechos como Bartolomé de las Casas, y Antonio de Montecinos, fueron dominicanos como ella.

Comentarios