Beatriz Sánchez participó en conversatorio sobre equidad de género en Rancagua

En el marco de la celebración del día internacional de la mujer el Frente de Genero O’Higgins de Revolución Democrática Rancagua, realizó un conversatorio abierto, con grandes exponentes en la materia: Maite Orsini, jurista y diputada por el distrito 9; Beatriz Sánchez, periodista y ex candidata presidencial y María Eugenia Lorenzini; Psicóloga, fotógrafa y activista feminista, ganadora de un premio Altazor.

Maite Orsini abrió el conversatorio donde llegaron cerca de 100 espectadores, exponiendo sobre la “Mujer y Legalidad” haciendo un recorrido sobre la participación de la mujer en diferentes espacios abordando diferentes leyes, tanto las que están vigentes como las que aun duermen en el congreso.

Sobre lo último, la diputada electa santiaguina comentó sobre el trabajo que realizará en pos de tres pilares legislativos de vital importancia como son la “Ley integral” que engloba las 40 leyes que hoy duermen en el congreso y que tienen que ver con distintos tipos de violencia de género; el “Aborto libre” y el “Plan nacional de cuidados”.

En tanto, María Eugenia Lorenzini destacó la importancia del programa de Beatriz Sánchez y su enfoque feminista, además de la relevancia de los foros que promuevan y eduquen sobre esta materia. La psicóloga insto a todas las mujeres a participar en política, desde movimientos sociales a trabajadoras para poder lograr una nueva constitución. A su vez mencionó que “hay que motivar a las mujeres a asumir altos cargos, capacitarlas a conocer el feminismo en plenitud, es importante relevar los liderazgos feministas y potenciarlos”.

Beatriz Sánchez, por su parte, comenzó su intervención bajo la temática “Del Feminismo a la Acción” utilizando dos citas textuales las que fueron publicadas 3 semanas antes de las elecciones y que fueron hechas por importantes columnistas, uno de ellos rector de una universidad y otro líder de un medio de comunicación. El enfoque de los textos, según la ex candidata presidencial, da cuenta del trato misógino del que fue víctima y la mirada “hombrocéntrica” que está instalada actualmente en nuestra sociedad.

Sánchez destacó que durante su campaña recibió un trato más inclusivo por parte de la ciudadanía que por parte de los que hoy soy líderes de opinión historia común entre ella como candidata presidencial y los habitantes de diferentes sectores de nuestro país.

Las citas utilizadas por Beatriz Sánchez en su exposición:

1.- “si ella actúa simplemente a las órdenes de sus mentores su personalidad política saldrá muy menguada pesara menos que un paquete de cabritas, ya no es la líder de su sector nunca lo fue que por momentos viviera la ilusión, maldita ilusión de serlo en lo sucesivo ya deberá rascarse con sus propias uñas para hacerse un espacio en la lista del poder, ya no le será útil a quienes la invitaron tendrá que volverse incomoda pobre Bea, como cenicienta a media noche vera su carrosa convertirse en calabaza aunque de suponer que ningún príncipe saldrá a buscarla con un zapato de cristal”.

2.- “Me parece que Beatriz Sánchez que tiene muchas virtudes entre esas abundantes virtudes no están las intelectuales ni está en conocimiento cabal de los problemas del país lo que hace es repetir en un eco agradable los diagnósticos que otros formulan mostrando una abierta impericia a la hora de explicarlos, se suma a lo anterior el hecho de que Beatriz Sánchez se muestra de manera casi explicita como una vocera de un discernimiento que no le pertenece y no como una líder genuina con ideas y visión propias ese modo de concebir la toma de decisiones transforma a Beatriz Sánchez mas en un rosto del Frente Amplio, más que una líder del mismo y es probable que el electorado lo perciba”.

