Dr. Tocris” retomó sus “labores de risoterapia” en Hospital San Fernando

San Fernando, jueves 01 de marzo de 2018.- Ya está de vuelta. Luego de un receso tras un intenso 2017, el joven monitor artístico César Órdenes, más conocido como “Dr. Tocris”, retomó sus “labores cotidianas” en Hospital San Fernando. Durante el mes de febrero, visitó los servicios de Pediatría, Maternidad, Cirugía y Medicina, compartiendo con pacientes y sus familias y con los propios funcionarios, a quienes les demostró que la “risoterapia” que practica está más latente que nunca.

Dentro de su retorno al hospital, César quiso hacer un breve balance de lo que fue su incursión en distintos centros de salud durante 2017: “siempre agradezco que me puedan permitir entrar a cada hospital y bueno, siempre agradecer al Hospital San Fernando que nunca me ha cerrado las puertas, al contrario, he podido llevar alegría y risas a cada paciente hospitalizado. Fue un año muy bonito, me pude extender un poco más con la ‘Ruta de la Risoterapia, Alegrando Corazones’ desde San Fernando al secano costero, partiendo por el CESFAM de Placilla donde pude hacer mi intervención. Estoy agradecido por la recepción en cada establecimiento, como en los hospitales de Nancagua, Santa Cruz, Marchigüe y Pichilemu. Incluso para la navidad hice una gira visitando estos mismos recintos, entregando un momento agradable a los pacientes y funcionarios”.

El joven monitor destacó que gracias a esta labor que realiza de forma voluntaria, se han sumados más personas que lo quieren acompañar: “tanto así, que incluso hay varios anónimos que me colaboran con globos, burbujas, aportes significativos para mis intervenciones, gente que incluso no es de la zona como por ejemplo del Hospital de Vallenar que me siguen colaborando; hasta el día de hoy, estoy muy bien respaldado por quienes me aportan de forma desinteresada y a la vez, muy agradecido de cada uno de ellos”.

Además, César comenta que “a parte de las intervenciones, yo he realizado algunas charlas de risoterapia. Esto nació por visitar a los pacientes, donde me di cuenta que existe estrés por parte de los médicos y profesionales de la salud. De ahí viene la idea de esta charla, la cual se enfoca en hacer reír a los funcionarios. A la fecha he podido desarrollar varias, donde en el Hospital de Santa Cruz considero fue una muy bonita experiencia en la que incluso su director, Dr. Héctor Maldonado participó; experiencia similar fue en Hospital de Nancagua y en CESFAM de Palmilla, y tuve la suerte de llevar esto al municipio de Placilla. Y en qué consiste la charla: en resaltar los verdaderos beneficios que tiene la risa donde hago dinámicas, jugamos, hacemos globoflexia, entre otras cosas. Son alrededor de 45 minutos a una hora en la que todos participan. Tuve una recepción positiva en los lugares que pude realizarla y en la que esperamos poder llevarla a cabo acá en San Fernando y en otros hospitales de la región o del país, ya que posiblemente visite Coquimbo e incluso recibí un llamado de Puerto Aysén. Espero poder visitarlos a todos, tanto con la intervención como con la charla”.

Y para quienes piensan que va dejar sus labores en Hospital San Fernando, el querido “Dr. Tocris” nos aclara lo siguiente: “yo empecé acá, mi tema voluntario lo seguiré haciendo. Incluso a los hospitales que me he acercado, les ofrezco esto, mis intervenciones con los pacientes y sus familiares, esto no se cobra ya que lo hago de forma voluntaria. Si Dios quiere puede que se integren más personas, para así poder llevar alegría tanto a este como a otros hospitales. Estoy muy agradecido con Hospital San Fernando, con la posibilidad que me entregó su directora, Dra. Margarita Henríquez, con cada funcionario y funcionaria que me dan una risa al momento de toparme con ellos”.

