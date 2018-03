Llaman a cuidar la salud oral en la última etapa del verano

La Dra. Alejandra Chacoff, odontóloga de Salud Machalí, enfatizó que “el verano es la época del año, donde se presentan las vacaciones y altas temperaturas, lo que puede incidir indirectamente como un factor de riesgo real para la formación de caries y/o enfermedades periodontales, debido a los cambios de hábitos de higiene bucodental, de alimentación y la falta de hidratación que se produce en la época estival.”

“En verano las familias dejan un poco la rutina laboral o educacional de lado, salen de camping o a la playa y se olvidan del cepillo de dientes y la pasta fluorada, los cuales son elementos básicos para proteger nuestra boca. También con las altas temperaturas estamos constantemente comprando helados para el calor, tomando jugos de frutas o bebidas azucaradas, que en consecuencia favorecen a aumentar la flora bacteriana bucal”, determinó la dentista de Salud Machalí.

En relación a la protección de nuestra salud oral, la Dra. Chacoff, mencionó que “debemos tener en cuenta, que nunca tenemos que olvidar, incluso en vacaciones o días de descanso llevar cepillo y seda dental. Otro punto a destacar, es reforzar el uso de bálsamo labial con factor solar, es muy común ver los labios partidos en niños y adultos producto de largas horas expuestos al sol y no es saludable para la piel de los labios, pues se resquebrajan y ayudamos a la formación de un futuro cáncer de labio.

“La importante de tener una buena higiene bucal es evitar el mal aliento, las caries y enfermedades de las encías. La mala higiene puede aumentar colonización de hongos en la boca, en caso de las embarazadas puede provocar parto prematuro, además de aumentar la inestabilidad de enfermedades crónicas como la diabetes.” Aseguró la profesional de Salud Machalí respecto a la importancia de tener una buena higiene bucal.

Finalmente la Dentista Alejandra Chacoff, indicó que “los adolescentes son el grupo etario más descuidado con su salud oral, sobre todo los hombres, ellos se descuidan con su higiene en general y particularmente la boca. Es responsabilidad de la familia inculcar desde pequeños, acciones preventivas e informativas con el cuidado de su boca y dientes.”

Algunas recomendaciones generales para una correcta salud oral, por la Dra. Alejandra Chacoff.

1) Evitar alimentos azucarados como; dulces, golosinas, jugos envasados, bebidas azucaradas, etc.

2) Cepillar los dientes a lo menos tres veces al día, después de cada comida, al levantarse y al acostarse, los dientes deben quedar limpios, con una correcta técnica de cepillado.

3) La seda dental es imprescindible para una correcta higiene bucal.

4) Eludir el cigarro.

5) Evitar el alcohol.

6) Lavar aparatos protésicos y no dormir con ellos.

7) No añadir azúcar a las comidas, como al té o a las humitas.

8) Es aconsejable un control con su odontólogo al menos una vez al año.

