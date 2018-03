Pedro Muñoz, delantero de O’Higgins: “Se ha notado lo que quiere plasmar el profe”

El atacante, que busca aprovechar cada minuto que tengan en cancha, valoró el momento del equipo, hecho que los tiene muy conformes.

Ricardo Obando

No ha sumado muchos minutos en lo que va de temporada, pero sigue trabajando fuerte para que cuando Gabriel Milito le de la oportunidad, responder a cabalidad.

El atacante Pedro Muñoz, habló este jueves en el Monasterio Celeste en una semana algo más relajada de lo habitual, teniendo en consideración en que el plantel tendrá fin de semana libre al no haber fecha del fútbol de Primera División, y que recién el lunes se reintegrarán para iniciar la preparación para el duelo frente a Deportes Antofagasta fijado para el domingo 18 de marzo a las 18.00 horas en el norte del país.

En ese sentido, el oriundo de Las Cabras, sentenció que “uno siempre quiere jugar, mantenerse jugando, creo que lo venimos haciendo bien, pero nos sirve para seguir mejorando y trabajando en lo que quiere el profe”.

Junto con ello, dijo que se ha visto un avance notable en la forma de jugar del equipo, eso comparándolo con el semestre anterior. “En el semestre pasado se notaron algunos matices de lo que quería donde pudimos lograr algunos triunfos, y ahora comenzamos desde cero con las nuevas incorporaciones y se nota el trabajo”, expuso.

Es más, destacó que “en estas cinco fechas se ha notado lo que quiere plasmar el profe, y creo que lo estamos haciendo bien, logrando buenos triunfos ante rivales difíciles”.

En todo caso, el ex Universidad de Concepción, aseguró que “esperamos seguir mejorando, cada vez hacernos más fuertes y sólidos, y seguir logrando triunfos”.

Además, comentó que a pesar del buen momento, “nos faltan algunas cosas por mejorar, tenemos que ir paso a paso y partido a partido. Esto está recién comenzando, es largo, y esperamos hacerlo cada vez de la mejor forma”.

Finalmente, y a la espera de una oportunidad, Pedro Muñoz manifestó que “en algún momentos nos van a necesitar y tenemos que estar al 100 por ciento”.

