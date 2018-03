EDITORIAL: La falta de seremis y los cinco acuerdos nacionales

El domingo asumió un nuevo gobierno Sebastián Piñera y con él asumieron sus funciones los designados como ministros, subsecretarios, intendentes y gobernadores. Si bien el mandatario ya en su primer discurso como presidente fijo tareas en torno a lo que llamó “cinco acuerdos nacionales”, aún mantiene una gran tarea pendiente la que por lo menos a nivel regional crea un alto nivel de expectativas, de dimes y diretes y rumores. Nos referimos a la pospuesta designación de seremis, la que debería estar lista –en palabras de la ministra vocera de gobierno Cecilia Perez- a fines de esta semana.

Cabe destacar el tono con que asumió la nueva administración, tanto el nuevo intendente como la en lo que fue su primera vocería de Gobierno en este segundo período del Mandatario en La Moneda, la ministra secretaria general de Gobierno, Cecilia Pérez, hicieron llamados a la “unidad” y el “diálogo” con todos los sectores políticos.

“Él (Piñera) ha señalado que debemos transitar hacia una segunda transición donde lo importante sea la unidad que se logra convocando al diálogo. Donde los chilenos nos volvemos a reencontrar en base al respeto, porque podemos tener diferencias, pero esas diferencias cuando se abordan con respeto, permiten avanzar hacia lo que hoy día los ciudadanos demandan”, sostuvo la ministra. Palabras que están lejos de la retroexcavadora anunciada en los primeros días de Michelle Bachelet.

Pero también es cierto que el atraso en la designación de autoridades y la poca información que existe sobre el proceso hace preguntarse porque no se ha llegado a acuerdo, ya que ante la falta de información el rumor manda, y los comentarios en el ambiente político hablan de problemas en llegar a consenso en torno a los nombres que ocuparían las diversas carteras regionales.

Si bien en ocasiones anteriores cuando asumía un nuevo gobierno era normal que no existiesen todos los seremis confirmados, es primera vez que una nueva administración asume sin ningún secretario ministerial nombrado. Lo anterior sin pensar en los directores de servicio, tanto a nivel nacional o local. Pero lo anterior es fácil de solucionar, simplemente nombrando a los secretarios ministeriales por lo menos en aquellas carteras donde exista claridad en el nombre escogido, y no pasar marzo con el gabinete regional incompleto.

Volviendo a los cinco acuerdos nacionales dados a conocer por Piñera: Infancia, Seguridad ciudadana, Salud oportuna y de calidad para todos, paz en La Araucanía y alcanzar el desarrollo para poder superar la pobreza, son materias que deben convocarnos a todos. Los cambios fruto de grandes acuerdos entre todas las fuerzas políticas tienen mejores perspectivas de vida que los impuestos por las mayorías circunstanciales. Aunque las transformaciones a veces no sean todo lo profunda que algunos quisieran, más vale avanzar que quedarse estancado.

Luis Fernando González Vallejos

Sub Director

Comentarios