Ex profesor del Instituto Inglés es investigado por presuntos abusos sexuales impropios

Durante la mañana de este miércoles estaba programa la audiencia de formalización contra el docente C.O.Y, el que hasta el año 2017 se desempeñó como profesor del Instituto Inglés de ciudad de Rancagua.

Hasta los tribunales rancagüinos llegó el padre de una de las víctimas (omitimos el nombre para proteger la identidad de la menor involucrada), quien actualmente es alumna del recinto educacional antes mencionado. Sostuvo que su hija fue víctima de abusos sexuales impropios por parte del docente, quien además era su profesor jefe. La investigación contempla tres casos, los que habrían ocurrido entre el año 2015 al 2017. En el caso de su hija, aseguró que tras una ardua investigación de la Fiscalía, su abogado particular y abogados del Sename, tienen la convicción que se debe formalizar al docente antes mencionado por abusos sexuales impropios, esto mientras desarrollaba sus clases.

Añadió que el docente era el profesor jefe de su hija, por lo que depositaban toda su confianza en él. Fue al segundo año de ser su profesor, cuando la menor le cuenta a su madre y le informa de lo que le hacía, por lo que se acercan al recinto educacional para denunciar el caso. Fue así como se detectaron tres casos más que declararon los hechos ante la fiscalía. El período de los abusos habría sido cuando su hija cursaba entre el quinto y sexto básico, donde además el docente impartía clases de Naturaleza y Computación. Aseguró que el relato de hechos por parte de la niña está respaldado con sicólogos, lo que les permitió llegar a la audiencia de formalización.

La madre de la menor, aseguró que su hija depositó toda la confianza en ella para contarle lo sucedido, señalándole que el profesor le había realizado cosas raras, y poco apropiadas. Tras conocer el hecho tomaron cartas de manera inmediata, asegurando que recibieron muy poco apoyo del colegio.

Cabe destacar que la menor sigue cursando su educación en el Instituto Inglés, ya que su padre indicó que de forma familiar decidieron no dejar el colegio. Asimismo el profesor dejó de ser parte del equipo docente en el mes de diciembre del año 2017.

Querellante del caso también es el Servicio Nacional de Menores, pero durante la audiencia realizada ayer la defensa del docente indicó que plantearon un tema técnico que fue discutir la legitimación activa del querellante Sename, donde sostienen que el servicio no puede comparecer representación de la víctima de la causa, ya que la representación la tendría en este delito el Ministerio Público, como órgano detentador de la acción penal pública, donde además la supuesta víctima está representada por un querellante particular, representante del padre. Es así como la defensa indica que la víctima está representada generalmente, como particularmente. Además se estableció que la querella no estaba acumulada a esta causa, por lo tanto técnicamente, en esta causa el Sename no sería querellante. Pese a ello la querella está presentada, tratándose de un problema técnico, que según la defensa el Ministerio Público no subsanó una vez que el Tribunal le requirió acumular las causas, lo que originó que la querella del Sename ayer miércoles no estaba ingresada para estos antecedentes.

Si bien los abogados de Sename estuvieron presentes en la audiencia, el Servicio declinó referirse de manera pública sobre el tema aduciendo que “no contamos con vocería oficial, dado que aún no asumen las nuevas autoridades”. Ante esta situación el Tribunal suspendió la audiencia de formalización de cargos fijada para ayer fijando una nueva audiencia para el próximo 18 de abril

El caso lo investiga el Fiscal, Servando Pérez, quien al consultarle sobre el tema nos indicó que por el momento no emitiría declaraciones, esperando la formalización.

Por su parte, el docente a la salida de la audiencia escuetamente negó los hechos, sosteniendo que la justicia va a aclarar la situación. Adujo tener 28 años de servicio con una hoja de vida intachable, recalcando que la justicia va a resolver todo, por lo que no se tiene que disculpar de hechos que no ha cometido. “Soy inocente, no alego mi inocencia”, dijo el docente.

“SE TOMÓ LAS MEDIDAS DE RESGUARDO”

Quisimos conocer la opinión de los directivos del Instituto Inglés respecto al caso. Fue así como mediante un comunicado el Rector del recinto educacional, Tulio Barrios Bulling, indica que “en las últimas horas nos hemos enterado que el Señor C.O, será formalizado, en el mes de abril, por ciertos hechos que podrían eventualmente ser sancionados conforme a la legislación vigente. El comunicado continua indicando que “en este sentido nuestro Colegio manifiesta lo siguiente: Tan pronto se tuvo conocimiento de la denuncia de estos hechos, el Colegio tomó las medidas de resguardo correspondiente, tanto con los menores afectados y sus respectivas familias, como con el profesor quien fue separado de sus funciones”, dice el documento.

Se agrega que “del mismo modo, se puso en conocimiento de las autoridades competentes la denuncia, entregando los antecedentes respectivos y prestando toda la cooperación posible. Cabe señalar que el mencionado profesor permaneció con permiso hasta el mes de diciembre de 2017, fecha en la cual se puso fin a su vínculo contractual con el Colegio. Esperamos el pleno esclarecimiento de los hechos y el debido resguardo de los involucrados”, concluye el documento.

