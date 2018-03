La postergación: un desafío pendiente

En días en los que internacionalmente se celebra a la Mujer, desde la psicología resulta interesante abrir una mirada respecto del rol femenino y de su realización. Hemos sido testigos de cómo en los últimos años, las mujeres han protagonizado un empoderamiento real que les ha permitido asumir grandes desafíos, así en materia laboral, cultural, investigación, etcétera, siendo capaces de destacar por mérito propio, como también aventurarse a detener situaciones de desigualdad o abuso, tanto en la intimidad, como en espacios sociales. Sin embargo, muy distante de este escenario –que sin duda se debe celebrar-, veo reflejada a diario en mi consulta profesional, la realidad de otras mujeres que viven una problemática de la que poco se habla, pero que es más común de lo que se cree: la postergación, desatención, la exclusión. Bajo esta lógica para una mujer siempre será más importante el otro, su hijo, la casa, el trabajo, lo que no tendría por qué tener una connotación negativa, comprendiendo el carácter protector y de contención de la mujer. El problema surge cuando esa substracción provoca el propio abandono, desencadenando situaciones de depresión, angustia, malestares psicosomáticos, baja autoestima y escasa relación con sí misma, afectando la salud mental y vinculación con el entorno. ¿Cuánto toma volver a conectarse con el yo interior? No siempre es fácil y muchas veces es recomendable y necesario acudir a la ayuda profesional para evitar situaciones críticas que resultan más difíciles de sortear. En medio de la vorágine del mundo actual, resulta significativo en esta fecha, invitar a las mujeres a no abandonarse, a escucharse y a atreverse a encontrarse, una y otra vez. Y si no son capaces de hacerlo por sí solas, buscar apoyo. Darse un tiempo de preocuparse de la salud mental, de sus propias necesidades, quererse a sí misma, sin dejar por ello de cuidar a quienes ama, es fundamental para ser feliz, transversalmente a toda edad.

Solange Miller

Coordinadora de Psicología de Clínica Bicentenario

