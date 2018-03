Wladimir Román asumió como delegado ministerial en el Servicio de Salud O’Higgins

– El abogado trabajará junto al director subrogante Gonzalo Urbina y en fecha próxima participará en el concurso por el cargo titular

El abogado Wladimir Román asumió ayer como delegado ministerial y coordinador del Servicio de Salud O’Higgins, en tanto que Gonzalo Urbina volvió a ser nombrado director subrogante de esa repartición. Román llega con la aspiración de ser el director titular, por lo que participará en el concurso a que se convocará en fecha próxima.

El profesional fue seremi de Transporte, luego de Vivienda y después intendente regional, durante el primer gobierno de Sebastián Piñera. También fue presidente regional de la UDI, partido al que renunció y en las pasadas elecciones parlamentarias fue pre candidato a diputado por Evopoli, pero el cupo no se le dio a ese partido.

Ayer, a pocas horas de asumir, Román respondió las consultas de El Rancagüino.

– ¿En qué calidad asumió en el Servicio de Salud O’Higgins?

– A petición del Ministerio asumí como delegado ministerial y coordinador de la Dirección del Servicio de Salud O’Higgins. No es un misterio que en los últimos años ha habido temas muy complejos en el Servicio, específicamente el problema de las listas de espera, existen querellas presentadas y varias aristas que están siendo investigadas por el Ministerio Público. Desde ese punto de vista, el Ministerio de Salud consideró buscar una persona con un perfil de conocimiento de la administración pública y también con un perfil legal que pueda colaborar en este caso con el director subrogante elegido por el sistema de Alta Dirección Pública en segundo nivel, Gonzalo Urbina, y realizar un trabajo en equipo, consensuado, para resolver los grandes problemas que hoy aquejan en materia de salud a la región.

– ¿Cómo queda el nivel jerárquico?

– Gonzalo Urbina es el director subrogante y yo soy el delegado y coordinador ministerial.

– ¿Quién manda más?

– Gonzalo Urbina es quien tiene hoy la facultad de firmar y realizar todos los actos administrativos; y yo ejercer la función de delegar y coordinar con el Ministerio; aplicando las instrucciones que éste indique.

Trabajamos en equipo en este caso. Evidentemente yo seré la persona que tiene que cumplir las órdenes que imparta el Ministerio, abocarme principalmente al problema de las listas de espera y a los temas legales que se han derivado.

– ¿Qué actividades realizó en su primer día en el cargo?

– Hemos tenido una mañana bastante agitada, nos hemos reunido con parte del equipo directivo, con el director del Hospital Regional y también con el director del Hospital de Rengo, con sus equipos directivos.

LLAMADOS A CONCURSOS

– ¿Usted va a postular al cargo de director del Servicio de Salud?

– Ese es otro tema. Lo que se pidió es que ojalá en forma inmediata se realizara el concurso del cargo de director por la Alta Dirección Pública. Y, sí, voy a postular.

– Hubo cambio de gobierno, ¿qué cambios habrá en el Servicio?

– No me corresponde a mí determinar las entradas o salidas de personal; eso lo verá el director subrogante. Evidentemente, hay algunas personas que me acompañan, es un equipo pequeño: Natalia Romero como jefa de Relaciones Institucionales (incluye Comunicaciones); tenemos que ver quién va a subrogar a Gonzalo Urbina en la subdirección, Nelson Muñoz se incorpora a Recursos Físicos y podría llegar otra persona al grupo de Comunicaciones. Quiero dejar claro que mi misión no tiene nada que ver con problemas personales con funcionarios; hoy tenemos que abocarnos a las aristas judiciales del Servicio de Salud y a la función principal de ojalá reducir al mínimo las listas de espera.

– ¿Qué va a pasar con el cargo de director del Hospital Regional?

– Se pidió que se llame a concurso público a los dos cargos (director del Hospital Regional y del Servicio); es lo lógico, lo correcto y lo legal.

– ¿Por ahora se mantiene Sergio Zamorano como director suplente?

– No es una decisión que a mí me corresponde tomar si el sigue o no sigue; nos hemos reunido con el doctor Zamorano y con el director subrogante del Servicio; y lo que he planteado es trabajar en equipo. Todas las personas, de acuerdo a quién sea su jefe, en su momento tendrán que ser evaluadas en mérito de su trabajo.

– ¿Qué antecedentes tiene sobre el tema de las listas de espera?

– Actualmente hay aproximadamente 50 mil personas en listas de espera en la región. El Hospital Regional recibe gran parte de estas personas que están en listas de espera y eso genera un cuello de botella. No quiero adelantar lo que queremos hacer, pero un principio general es tratar de descongestionar un poco el Hospital Regional de Rancagua.

– ¿Qué ha sabido del tema de las personas que fueron sacadas de las listas de espera?

– He instruido para que se solicite una audiencia con el fiscal de la causa para saber en qué se encuentra ese tema.

