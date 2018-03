Acusan contradicciones en resultados de Mesa de Trabajo para mejorar conectividad entre Machalí y Rancagua

Por Juvenal Arancibia D.

Una inmediata reacción en redes sociales fue la que tuvo la entrega del informe que ponía punto final a una serie de mesas de trabajo lideradas por la Gobernación de Cachapoal, luego de que el movimiento urbano “No Más Tacos” instará a las autoridades locales y regionales a tomar cartas en el asunto de los atochamientos que enfrentan las comunas de Machalí y Rancagua en horas punta, acusando falta de alternativas viales y también un sistema de locomoción insuficiente.

En las antes mencionadas mesas, participaron distintas seremías (Obras Públicas, Serviu y Transportes, entre otras.) Carabineros, estamentos municipales y otros servicios públicos, además de los dirigentes y representantes de al menos dos movimientos sociales involucrados en la problemática, quienes presentaron sus inquietudes y propuestas a fin de crear una hoja de ruta para la concreción de al menos un par de soluciones viales como la apertura de Av. República de Chile hasta Escrivá de Balaguer o la unión de Av. El Sol con Alto Lo Castillo y Av. San Juan.

El problema surgió cuando distintos actores presentes durante el desarrollo de las mesas manifestaron su disconformidad, primero por no ser invitados al acto de entrega del informe y peor aún, por no ser considerados en la etapa de elaboración del escrito incapacitándolos para revisar las conclusiones o sugerir cambios.

Ejemplificando lo antes señalado, Beatriz Valenzuela, activista y representante del movimiento “No Más Tacos” explicó a diario El Rancagüino, que “nos enteramos por Twitter que solamente fue invitado una persona de un sector de Machalí a la entrega de este plan y no contactaron a nadie del movimiento “No Más Tacos Machalí” lo que obviamente fue absolutamente extraño e incomprensible porque lo que nosotros entendemos es que una solución incluye a todos los actores unidos, ciudadanos, autoridades y municipios”.

“NOS PROVOCÓ UNA GRAN DECEPCIÓN”

Además de la sorpresa de los representantes sociales involucrados en las mesas de trabajo, otro punto que también lamentaron fue hasta el cierre de esta edición todavía no cuenten con el documento oficial, pese a que según Beatriz Valenzuela, una colaboradora de la anterior administración de la Gobernación de Cachapoal les hizo llegar un vínculo digital para descargar el documento el que habría estado incompleto. Por lo anterior, la representante señaló “nos provocó una gran decepción a todas las personas que participamos”.

De todas maneras, el movimiento agradece la labor conciliadora e integradora de Mirenchu Beitia durante el proceso de trabajo, augurando que “aquí hay algún error de algún subalterno que no supo coordinar como se había hecho durante todo el año porque aquí todos tienen que estar, ambos municipios deben presentar soluciones técnicas y que requieren la gestión conjunta por lo tanto en ninguna instancia se pueden restar como se hizo aquí”, advirtieron.

NUEVAS AUTORIDADES

Pese a haber concluido la gestión prometida por el anterior Gobierno Regional respecto a la conurbación de Rancagua y Machalí, el movimiento “No Más Tacos” asegura que su labor y presión por una mejora en la conectividad y especialmente la movilidad, está lejos de acabar.

“Este año, con nuevas autoridades esto no puede volver a ocurrir, aquí hay un trabajo avanzado, el movimiento está esperando que se licite la apertura de República de Chile que está dentro del cronograma y está atrasado el Ministerio de Vivienda en eso y también estamos hablando de una solución muy práctica que es la conectividad de Av. El Sol con San Juan por el borde del Estadio Marista y donde necesitamos la voluntad de ambos municipios”, aseguraron desde la colectividad.

Finalmente, Beatriz Sánchez aseguró que el movimiento está realizando las gestiones necesarias para poder reunirse cuanto antes con el intendente Juan Masferrer, para no perder el “momemtum” en el trabajo de conectividad y también para relevar la necesidad de una movilidad que incluya un sistema de transportes efectivo y frecuente, el que desde la óptica de la arquitecta, contribuiría en gran parte a reducir la necesidad del uso del automóvil.

Las incongruencias del informe según el SECPLAC del municipio de Rancagua

Si bien la publicación del informe de la Mesa de Conurbación no generó una molestia como tal al interior de la Secretaría de Planificación Comunal rancagüina (SECPLAC), si dejó una suerte de sin sabor debido a la “mala forma” de poner fin a un trabajo de meses y también gracias a los resultados mismos incluidos en el reporte, que además, acusa Raimundo Agliati, dejó fuera a los principales actores del conflicto en la parte final del proceso.

Es más, según Raimundo Agliati, director del departamento antes mencionado, existen incongruencias en el mismo informe especialmente en lo referido al estado de avance del proyecto que uniría Av. República de Chile con Escrivá de Balaguer, esto luego de que en las primeras hojas del informe se señalara que durante los primeros meses del presente año se debería haber comenzado la ejecución de las obras, por el contrario, en las conclusiones del mismo texto se puede observar que se enuncia la falta de un estudio proporcionado por la dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas, lo que a juicio del arquitecto es una clara contradicción ya que en diciembre del año pasado la ex seremi de Obras Públicas, Natalia Sánchez habría asegurado en una de las mesas de trabajo que ya se contaba con la aprobación de la DOH para las faenas sobre el canal La Compañía.

“Al revisar el informe se reconoce justamente lo que la mesa decía, que finalmente a principios del 2018 se licitaba e iniciaban las obras de República de Chile, pero lo concreto es que este informe fue entregado el 9 de marzo, validado por las autoridades y entregando una información diciendo que las obras partieron pero todos sabemos que no partió ninguna obra” asegura Agliati.

El arquitecto de la Municipalidad de Rancagua, que también se desempeño al mando del Serviu de O’Higgins durante el primer periodo de Sebastián Piñera, expresó que “técnicamente estaba todo para hacerlo y yo creo que acá lo que faltó es que las autoridades estuvieran día a día sobre el proyecto, porque si acá hubiese estado la voluntad se hubiese logrado, no me cabe ninguna duda”.

En la misma línea, el representante municipal es tajante en señalar que “lamentablemente el gobierno regional fracasó en temas de conectividad porque tuvo una tremenda oportunidad, con todo para comenzar Av. República de Chile que claramente no era la solución total, pero que ayudaría de una manera no menor a esta problemática pero finalmente no se hizo”, puntualizó.

