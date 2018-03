El retorno del juvenil a la formación titular sería la novedad en O’Higgins para visitar al CDA

Tomás Alarcón trabajó ayer entre los posibles once iniciales. Él, junto a Raúl Osorio, Albert Acevedo y Roberto Cereceda, conformaría el bloque defensivo. El resto, salvo Juan Fuentes que quedaría al margen, serían los mismos que alinearon frente a Deportes Temuco.

Ricardo Obando

El probable retorno de Tomás Alarcón al once inicial en desmedro de Juan Fuentes sería, hasta el momento, la única variante que tendría O’Higgins para visitar el domingo a Deportes Antofagasta.

Los celestes, que ayer trabajaron a puertas cerradas, práctica donde realizaron fútbol ante la sub-19 (ventaja de 2-1 para el primer equipo), no variarán mucho respecto a lo visto frente a Deportes Temuco, manteniendo la línea de cuatro defensores, los cuatro volantes y dos puntas.

Eso sí, la incorporación de Alarcón al bloque defensivo, junto a Miguel Pinto, Raúl Osorio, Albert Acevedo y Roberto Cereceda, llevará a Alejandro Márquez a escalar una línea en el sistema de juego, volviendo al medio terreno, así como lo hacía hasta la temporada pasada. En esa posición, el oriundo de Loncoche acompañará a Matías Vera en la contención, mientras que para la creación seguirán al mando tanto Ramón Fernández como Nicolás Oroz. Mientras tanto, los dos puntas seguirán siendo Joel Acosta y Nicolás Mazzola.

Es decir, esa formación es para Gabriel Milito lo mejor que dispone para vulnerar lo que les puede plantear el CDA este domingo a las 18.00 horas en el estadio Calvo y Bascuñán.

UN RIVAL MUY FUERTE

Bastante respeto de uno y otro lado. Gerardo Ameli, DT de los Pumas, mira con atención lo que pueda hacer O’Higgins, y desde acá, Milito, también analiza lo que pondrá en cancha el estratega de los dueños de casa.

En ese aspecto, el director técnico del Capo de Provincia dijo ayer que “es un equipo muy fuerte, con jugadores de mucho carácter, y con jugadores de mucho criterio. Sus laterales defienden y atacan bien, y después en su delantera veremos quienes son los juegan y el sistema que van a utilizar, ya que variaron en el último partido”.

Además, Gabriel Milito puntualizó que “nosotros estamos preparados para afrontar el partido ante cualquier sistema y ante cualquier cambio que lleguen a tener”.

Sobre el juego, el DT cree que será un “partido muy duro, que va a tener su grado de dificultad y que tendremos que ir a disputarlo a tope. Tenemos que sostener ese comportamiento para acércanos a ganar, porque si bajamos la intensidad, somos un equipo que puede llegar a sufrir y tener problemas, sobre todo ante un equipo como este, que defensivamente es muy fuerte”.

Es por ello que, también, apeló al momento en que están. “Si estamos en un buen día podemos generarle peligro”, destacó, agregando que “el comportamiento intentamos no modificarlo según si somos locales o visitantes, tampoco la esencia del equipo. La idea inicial es tener la pelota, y para tenerla, lo que más nos interesa es una presión colectiva ordenada para eso y como incomodar al rival”.

ILUSIONADOS

El buen presente del equipo los tiene así. La esperanza de mantener un buen nivel y el seguir consiguiendo resultados positivos, les hace trabajar bien durante la semana confesó el entrenador.

“Hay que creer que es posible sostener el ritmo de este comienzo, sabiendo que el torneo es largo, pero que hemos dado buenas señales”, dijo.

Junto con ello, recalcó que en lo que queda, esperan seguir arriba en la tabla, y que “vamos a hacer todo lo que está a nuestro alcance para hacer que eso ocurra. Eso depende de nosotros, porque tenemos muy buen equipo, pero también hay un rival que juega”.

A su vez, recordó que “tenemos la ilusión de poder sostenernos y mantenernos en la parte alta de la tabla de posiciones”.

Finalmente, Gabriel Milito, se refirió al momento que está viviendo Pablo Calandria, alejado de los trabajos con el grupo desde comienzos de la pretemporada.

Fue así que, comentó, “Pablo lleva bastante tiempo entrenando de manera individual, con trabajos diferenciados, y por tanto, no podemos contar con él en el día a día”.

Y, para cerrar, puntualizó que “el que peor la está pasando es él, por no estar con sus compañeros y por no podernos dar una mano. Él lo va a superar, y ojalá cuanto antes pueda estar con nosotros. Es un jugador importante para el equipo y para el comportamiento grupal”.

