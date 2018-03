Graneros cuenta con vehÍculo de seguridad pública para frenar la delincuencia

Hace unos días atrás, fue la entrega de equipos celulares a Carabineros de Chile. También la reposición y reforzamiento de luminarias en el centro. Ahora es la consolidación de una nueva iniciativa: “Vehículos de Seguridad Pública” en Graneros. Esta medida, que ya se venía trabajando hace meses, es una respuesta más, a los hechos delictuales que se han generado en la “Nueva Ciudad”, y que no son ajenos a lo que ocurre en la Región de O’Higgins y el país.

La ceremonia oficial, se llevó cabo en población Capricornio y fue encabezada por el alcalde Claudio Segovia y el Mayor de Carabineros, Juan Tapia. Precisamente este último, destacó el aporte complementario de los vehículos y sus guardias, “que responderán preventivamente ante hechos ilícitos. Toda medida que tienda a mejorar la seguridad, siempre es bienvenida y en este escenario, la municipalidad está haciendo muchos esfuerzos que nunca está demás reconocerlo”, manifestó el uniformado.

El jefe comunal, en tanto, dijo que esta tarea, “es sin duda, uno de los mayores compromisos que hemos asumido con el pueblo. Sabemos que hay delincuencia, no podemos tapar el sol con un dedo. Pero frente a eso, no queremos esconder la mirada y la atacaremos con fuerza y convicción. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Le ganaremos la batalla a la pasta base, que corroe nuestras poblaciones”, puntualizó Segovia

