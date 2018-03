Listas las parejas para la segunda fase del Regional de Clubes

En la sede de la Asociación Regional de Fútbol Amateur, en Rancagua, se realizó el sorteo de las parejas que conformarán cada llave de la segunda fase del Campeonato Regional de Clubes 2018.

En ese sentido, los 32 elencos que siguen en competencia por el cetro de O’Higgins ya tienen claro contra quién deberán luchar para avanzar a la tercera ronda de la competencia.

De esta manera, así se disputará esta instancia:

– Flecha San Jorge (Peumo) vs Arturo Prat (Pichilemu).

– Independiente Riesco (Unión Esperanza) vs La Palma (San Fernando).

– Santa Isabel (Unión Esperanza) vs Arrima (Placilla).

– IRFE (Santa Cruz) vs El Toco (Pichidegua).

– Barrio Alto (Placilla) vs Juan Lyon (Pichidegua).

– Parral (Coltauco) vs CEA Martínez (San Francisco).

– Ferroviario (Peumo) vs Juvenil Palmilla (Santa Cruz).

– Antivero (San Fernando) vs Cóndor (Pichidegua).

– Paniahue (Santa Cruz) vs CD Las Cabras (Las Cabras).

– Unión Caylloma (Quinta de Tilcoco) vs Concha y Toro (Peumo).

– San Luis (Chimbarongo) vs Viña Rosario (Peumo).

– Real Capricornio (Graneros) vs La Dehesa (Placilla).

– Rafael Casanova (Santa Cruz) vs Santa Amelia (San Francisco).

– Independiente (Pichilemu) vs Independiente (Pichidegua).

– Libertad de Puquillay (Placilla) vs Antártida (Nancagua).

– Atlético Caupolicán (Rengo) vs Santa Julia (Peumo).

