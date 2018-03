Buscan acuerdo para traspasar edificios de ex Hospital Regional a la UOH

– La Universidad O’Higgins necesita contar con ese patrimonio para la acreditación.

Flor Vásquez

Para hoy a las 13 horas está programada una reunión entre autoridades del Ministerio de Salud, los senadores Juan Pablo Letelier y Alejandro García-Huidobro, además de dirigentes de funcionarios de la Dirección del Servicio de Salud, con el fin de buscar una solución al problema que ha surgido con el traspaso de los dos edificios en que funcionaba el Hospital Regional Rancagua. Ambas dependencias se han entregado en comodato a la Universidad O’Higgins(UOH), pero ahora se pretende que sean traspasados a esa casa de estudios, ya que, según explicó el senador Letelier, ello es necesario para la acreditación de este recinto de educación superior.

El conflicto surgió hace unas semanas, cuando los dirigentes de Fenats, Fenpruss y otros gremios de la Dirección de Salud expresaron su rechazo al traspaso de los edificios, argumentando, entre otros puntos, que los funcionarios trabajan actualmente en dependencias que no reúnen las condiciones, advirtiendo incluso que hay riesgo de incendios. En un principio se les había prometido que se remodelaría el edificio B del ex hospital, pero éste también fue entregado en comodato a la universidad. Por ello, ahora quieren garantías de que el Ministerio invertirá en la construcción nuevas dependencias para la Dirección de Salud.

El senador Letelier se refirió al tema e informó de las últimas novedades al respecto. “Uno aplaude –dijo- el avance en construir edificios públicos dignos para los trabajadores y para los usuarios, como los de Impuestos Internos, de la Contraloría y otros. Eso contrasta con la situación muy precaria, obsoleta, de los trabajadores del área de la salud; la Dirección del Servicio y la Seremía no tienen un edificio institucional. El edificio que usa la Dirección de Servicio es malo y los trabajadores con razón demandan que se haga una inversión en una infraestructura decente. Yo solidarizo con ellos”.

Agregó que “ésto se cruzó con el tema de la universidad, dado que se acordó traspasar los edificios del ex hospital a la Universidad O’Higgins, primero en comodato; mañana patrimonialmente. El traspaso de patrimonio es un requisito para que la universidad mañana pueda acreditarse, por eso es tan importante”.

También reconoció que comprende la preocupación de los funcionaros de la Dirección del Servicio de Salud. “Se preguntan qué va a pasar con nosotros. Su primera reacción fue que no traspasen los edificios hasta que tengamos algo seguro. Ellos no están contra la universidad, han colaborado inmensamente en diferentes niveles, pero quieren garantías de que se ha contemplado un proyecto en el plan de infraestructura del Ministerio y que eso tenga plazos ciertos”.

Añadió que “se formó una mesa de trabajo con los dirigentes de los funcionarios, la directora del Servicio y representantes de la universidad. Yo participé y se acordó que no se produjera el traspaso o la enajenación de los edificios hasta no tener las certezas”.

En esa línea, se tomó contacto con el Ministerio “y el ministro de Salud nos recibe el lunes (hoy) a las 13 horas, precisamente para conversar este punto. También va a participar el senador García-Huidobro, porque entendemos ambos que este tema de la universidad, al igual que el paso Las Leñas, corresponden a una temática de desarrollo regional y por eso los vamos a abordar de forma conjunta”.

Letelier espera que en la reunión “se pueda clarificar y contar con los verificadores sobre la incorporación de la nueva infraestructura (de la Dirección del Servicio de Salud O’Higgins en el plan sectorial, con los plazos correspondientes”.

Declaración de los gremios del Servicio de Salud O`Higgins

En tanto, los dirigentes de las asociaciones de Trabajadores de la Dirección de Servicio de Salud O’Higgins, emitieron una declaración en que informan sobre la reunión con autoridades, resaltando que se acordó que la directora (S) del Servicio no enviaría al MINSAL ningún documento en el que solicite la autorización para enajenar algún espacio de la propiedad en que actualmente se ubica, “tanto la UOH como la Dirección de Servicio, sin que exista la certeza mediante verificador presupuestario, del compromiso de financiamiento del Proyecto de Normalización”.

Aclararon que “nuestra lucha no es impedir el desarrollo de la UOH, sino que éste no vulnere los espacios e intereses de nuestro propio desarrollo, como Dirección de Servicio de Salud O’Higgins”.

