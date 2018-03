Mayor porcentaje de incendios forestales, pero contralados con rapidez es el balance de Bomberos

El Comandante Regional de Bomberos, Cristian López Mella, sostuvo que Bomberos está mejor preparado en comparación al año anterior para atender este tipo de emergencias.

Fernando Ávila Figueroa

Fotos: Héctor Vargas

Los devastadores incendios forestales de finales del año 2016 y el verano 2017 aún están en la retina de quienes fueron víctimas de ellos. Miles de hectáreas destruidas en comunas como Pumanque son el fiel reflejo de una tragedia que sus víctimas temían que este 2018 volviera a repetirse, sin embargo, la situación fue diferente, debido a lo que el Comandante Regional de Bomberos de la Región de O’Higgins, Cristian López Mella, llamó como una mejor planificación.

La autoridad bomberil sostuvo que Bomberos está mejor preparado en comparación al año anterior para atender este tipo de emergencias, ya que en conjunto con la Conaf se están combatiendo de distinta forma los incendios forestales. Agregó que si bien hubo más servicios, estos fueron controlados de mejor manera, ya que se acudió de manera masiva a servicios de pastizal o forestal, con una gran cantidad de material mayor y humano con el fin de controlar la emergencia, “para que no se transforme en una situación mayor”. Destacó que esto se debió gracias a las políticas de contingencia que se han desarrollado en las cuatro áreas que componen los Cuerpos de Bomberos de la Región, donde cada una de ellas tiene distintos planes, pero todos enfocados a controlar la emergencia de manera rápida.

López Mella citó como ejemplo lo que pasa en comunas del secano costero, donde cuando ocurre el incendio de algún pastizal, acuden como mínimo tres Cuerpos de Bomberos, con cerca de cuatro Compañías, lo que permite que la situación se controle con mayor rapidez. “Todo esto es gracias a la política que se implementó en Bomberos de la Región de O’Higgins, donde el Consejo de Comandantes trató de hacer entender a todos los Bomberos, que para evitar una catástrofe como la que tuvimos el año pasado, se necesita el trabajo más acotado y en conjunto con todas las unidades”, dijo el comandante.

Asimismo recalcó que la respuesta que tuvieron durante los mega incendios del año pasado fue la más adecuada, porque “no hubo voluntarios lesionados, no hubo accidentes, ni tampoco víctimas fatales. A esto se suma que fue la región con menor cantidad de casas quemadas en comparación a otras regiones”.

El Comandante añadió que para ellos la temporada de incendios forestales aún no culmina, así como estiman que la próxima comenzará mucho antes de lo estipulado. El trabajo apunta a implementar todo el trabajo de manera organizada, esto es con el plan que posee la Provincia de Colchagua, Cardenal Caro, más las dos áreas que existen en Cachapoal norte y sur. “De ahí va a salir el plan de Bomberos de la Región de O’Higgins en tema de incendios forestales. El trabajo no va ser el mismo al que hagan los Bomberos de Machalí, como el que hagan los de Pumanque en tema de incendios forestales, son trabajos diferentes en el combate de incendios forestales”, sostuvo la autoridad bomberil.

Es por ello que se espera poder llevar a la práctica el plan, el que será la pauta que tendrán todos los bomberos de la Región de O’Higgins, ya sea en el secano costero, en el valle o en las zonas urbanizadas.

Comentarios