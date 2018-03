PDI recupera can pastor alemán extraviado en Rancagua

Fernando Ávila Figueroa

La Brigada de Investigación Criminal (BICRIM) de la PDI de Rancagua, tras descartar denuncia por maltrato animal, recuperó un can de raza pastor alemán de 8 meses.

El hecho se registró en la calle Lourdes de Rancagua, donde una vecina interpuso una denuncia por maltrato animal, ya que supuestamente unos vecinos del sector habrían abandonado un can pastor alemán.

Los detectives, tras cursar la denuncia efectuaron las primeras diligencias, estableciendo que el perro se encontraba desaparecido desde el día 11 de marzo, instancia en que su propietario se habría cambiado de casa dejando el traslado del perro para el final, y al retornar al domicilio, se percató que este hizo un forado en el suelo perdiendo todo rastro de su paradero.

Por lo anterior, su propietario publicó su desaparición a través de las redes sociales, siendo finamente encontrado por la denunciante durante la semana.

Finalmente, con la investigación los detectives descartaron el delito de maltrato animal, entregando el can a su propietario.

