EDITORIAL: Nuevos seremis para O´Higgins

Bastante más tarde de lo que se esperaba, recién ayer en la tarde, fueron oficializado los nombres de los designados como Secretarios Regionales Ministeriales en la región de O´Higgins. Tarde porque el ideal hubiese sido llegar al 11 de marzo con los nombramientos, y tarde porque solo con media hora de antelación fue anunciada la conferencia de prensa donde ayer el intendente hizo el anuncio.

Pero ya está, más allá de las razones del retraso –donde ciertamente tuvo que existir duras negociaciones- lo cierto es que ya tenemos seremis. En hora buena, porque la falta de jefe ya se comenzaba a notar en algunos servicios, ojala que quienes asuman rápidamente se empoderen de sus cargos y trabajen por el desarrollo de nuestra zona. Cabe destacar que a diferencia del primer gobierno de Sebastián Piñera, donde varias autoridades fueron traídas desde Santiago, prácticamente todas las nuevas autoridades son hijos de nuestra tierra. Ya es hora que las regiones podamos autodeterminar nuestros destinos, sin dejar de ser un solo país, pero con un marcado acento local. Santiago a veces está tan cerca y otras tan lejos.

Esperamos que los nuevos secretarios ministeriales, por el bien de la región, duren los cuatro años en su puesto. Ya que la continua rotación de seremis que hemos vivido en algunas carteras no necesariamente sirve para el crecimiento de la región. Es mucho el tiempo que se debe invertir para solo conocer las 33 comunas, cuando viene un cambio.

Pero también es cierto que un secretario ministerial que no cumpla con lo encomendado, podría ser cambiado, un complejo equilibrio que no siempre es fácil cumplir y que lamentablemente tampoco se solucionara con la elección de los gobernadores regionales, ya que los secretarios ministeriales seguirán manteniendo la doble dependencia de su ministro y del delegado presidencial, no del gobernador electo. Donde el único que puede solicitar la renuncia es el respectivo ministro, desde Santiago.

Luis Fernando González V.

Sub Director

