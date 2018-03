Los lamentos celestes tras la negra expedición a la Perla del Norte

Luego de una jornada de asueto, los celestes retomarán durante esta jornada las prácticas en el Monasterio Celeste, y comenzando a pensar ya en San Luis de Quillota.

Ricardo Obando

Hace mucho rato que no se veía al plantel tan cabizbajo. La caída en la Perla del Norte frente a Deportes Antofagasta caló hondo, especialmente porque errores puntuales en las marcas, en los balones detenidos, significó dejar escapar unidades importantes para mantenerse muy prendidos en la lucha por la cima de la competencia.

Ya saliendo de la cancha del estadio Calvo y Bascuñán, el ánimo no era el de los mejores, y era obvio, si el resultado no era esperado.

En el norte, el primero en declarar fue Gabriel Milito. El DT, sostuvo que el encuentro lo dejó con “mucha bronca por el resultado final, de haber perdido el partido de la forma en que lo hicimos”.

Sobre eso, el DT lamentó la caída, más cuando reconoció errores en la marca de los cabeceadores en los tres tantos del CDA. “Nos vamos con las manos vacías porque las pelotas paradas no las defendimos bien, uno de sus puntos más fuertes, y nos costó la derrota”, comentó, agregando que “es poco habitual perder un partido por tres goles y que esos tres sean de pelota detenida”.

Junto con ello, Milito aseguró estar “triste por haber comenzado el primer tiempo con el 1-0 abajo, pero muy contento por el trámite y el juego del equipo. Fue una lástima el 2-2, porque no era un resultado justo para ir al descanso, y en el inicio del segundo tiempo fue más parejo, después el equipo empezó a atacar, y cuando estábamos para el 3-2 llegó otra pelota detenida y nos costó otro gol”.

Además, Gabriel Milito puntualizó que “si tuviéramos que perder, fuera de otra manera, cuando el rival te supere”, recordando también que “por momento, quedó bien claro lo que somos y a lo que queremos jugar”.

Uno de los ausentes en la cancha, Juan Fuentes, también fue tema. Con el resultado puesto, en el ambiente deportivo local se criticó la no inclusión del volante, considerando que Matías Vera quedó siempre muy solo en las labores de contención.

Sobre eso, Milito explicó sus motivos para no considerarlo entre los once titulares, señalando que “nosotros necesitábamos, por el juego aéreo de Ciampicheti, que el libero fuera Albert, porque creo que de los centrales es que mejor juega en esa faceta. Así sentíamos que lo controlaríamos, y con Tomás Alarcón, nos aporta salida clara, velocidad”.

Finalmente, para cerrar su análisis, el estratega rancagüino manifestó que “si quitamos el resultado de lo que fue el trámite del partido, me parece que en general jugó muy bien. Y el cambio de Joel como de Osorio fueron obligados, sintieron molestias”.

VOCES DE LOS PROTAGONISTAS

Uno de los jugadores que habló luego del encuentro fue el defensor Roberto Cereceda. El experimentado zaguero puntualizó que “cometimos errores en las pelotas detenidas, en la táctica fija, pero en el juego fuimos superiores. Terminamos con un resultado adverso que no

merecíamos”.

A su vez, el ex Palestino comentó que “hicimos el esfuerzo nosotros, el partido que queríamos hacer, con mucha tenencia de balón, con ocasiones claras y lamentablemente nos desconcentramos en momentos importantes del partido como en el inicio y en el final del primer tiempo”.

Por su parte, el volante Nicolás Oroz, manifestó que “sentimos que por momentos lo hicimos muy bien, ellos nos lastimaron con pelotas paradas y eso nos da bronca, porque lo trabajamos en la semana”.

Además, sostuvo que el partido pasó por caídas propias, argumentando que “fueron errores nuestros, ellos tiraron pelotazos todo el partido”.

En tanto, Ramón Fernández, dijo que “no le encontramos la vuelta, solo nos da bronca porque nos hacen goles de la pelota parada. Los errores los estamos pagando más caro de lo que debemos”.

El “10” del equipo, expresó también que “perder un partido así, que creo lo teníamos dominado con un buen fútbol y con las ocasiones más claras, por eso nos vamos tristes”.

Y, para trabajar durante esta semana y la próxima, ya pensando en San Luis de Quillota, Ramón dijo que “tenemos que asumir los errores que tenemos, que nos hacen perder el partido, de pelota parada”.

Cabe consignar que, para esta semana, O’Higgins sostendrá un partido amistoso en condición de visitante y a puertas cerradas. El viernes se trasladará hasta el estadio Monumental para jugar contra el Colo-Colo de Pablo Guede.

