OPINION: No es un problema de altura

Manuel Polgatiz

Periodista y comentarista deportivo

Que te hagan tres goles idénticos, no es fruto de la casualidad. Más bien debiéramos ir a la causalidad, el por qué no hubo atención en una de las mayores virtudes que poseía Antofagasta: el juego aéreo.

Perder ante los nortinos no estaba en los planes de O’Higgins, sobre todo por el nivel que venía demostrando y por cómo se dio el partido.

Tres errores de posición, concentración y conocimiento del rival. Tres instancias que no fueron resueltas ni aplicadas en pasajes relevantes y definitorios de los 90 minutos. ¿Fue un problema de altura? Yo creo que no, pero si insistimos en esta alternativa, ¿Alguien en su sano juicio puede explicar la salida de Juan Fuentes? o ¿Por qué San Juan no partió desde el inicio?

¿Cómo entender que después de dos goles en contra, a través de la misma vía, no haya existido un ademán técnico, que sugiriera al menos, el intercambio de marcas para rescatar un miserable punto? No es normal ni permitido en la esfera profesional, que recibas tres golpes con el mismo puñal, más allá de los errores propios y las virtudes del oponente.

Si bien el campeonato largo permite recuperar fuerzas en el cotejo siguiente, la reiteración de fallas pone obstáculos para avanzar y posicionarse entre los mejores del 2018.

Es imperativo que el equipo sostenga el juego, que sea capaz de tener un equilibrio y no caiga en pozos negros, donde los conductores desaparecen y Mazzola parece una isla entre los centrales.

