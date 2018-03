Avances y dilemas en infraestructura vial marcaron la presentación del nuevo gabinete regional

Moisés Saravia asumió nuevamente la Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas adelantando que estudiará a fondo el nuevo trazado de la Carretera de la Fruta y también acelerará los proyectos pendientes.

Por Juvenal Arancibia D.

Fotos: Nico Carrasco.

Un distendido y jovial ambiente se vivió en la mañana del martes cuando a pocas horas de haber sido ratificados los nombres de los nuevos Secretarios Regionales Ministeriales, los medios de prensa pudieron tener el primer acercamiento en vivo y en directo con los profesionales seleccionados por los correspondientes ministros que componen la nueva administración del presidente Sebastián Piñera.

Luego de una breve reunión protocolar en la sala de reuniones de la Intendencia encabezada por la máxima autoridad regional, Juan Masferrer Vidal, las nuevas autoridades procedieron a tomarse la clásica foto oficial en el patio exterior del edificio donde opera el Gobierno Regional de O’Higgins, para luego proceder a contestar las preguntas de la prensa.

En este sentido, Juan Masferrer quiso destacar el arraigo regional de los profesionales confirmados y “la mezcla entre juventud y experiencia en el servicio público además de las ganas de trabajar por la región. Hay personas que participaron en el gobierno anterior del presidente Piñera y también con mucha experiencia en el mundo municipal y también buscamos gente del mundo privado con conocimiento en su materia que puedan aportar en esa mirada que apura la gestión para que podamos llegar a todas las comunas de O’Higgins”, afirmó.

Uno de los nombres que inmediatamente captó la atención del recién conformado gabinete regional es el de Moisés Saravia quien nuevamente regresa a la cartera de Obras Públicas, luego de haber ocupado el cargo durante los años 2010 al 2014.

Consultado sobre los desafíos que deberá sortear en el cargo, Saravia fue enfático en diagnosticar dos grandes ejes de su gestión: la continuación del proceso de mejoramiento de la Ruta 90 o Carretera de la Fruta y también aclarar el estado de avance del proyecto que pretende hacer de la Carretera El Cobre una vía con doble pista.

“Debemos revisar en qué etapa estamos, qué es lo que se estaba haciendo y cuáles son los proyectos más emblemáticos para acelerar el tranco”, aclaró la autoridad, agregando que “tenemos un atraso enorme con la Carretera de la Fruta, recordemos que ese proyecto lo licitó el primer gobierno de Michelle Bachelet y producto de errores en la forma de licitar el proyecto fue desechado pasando 4 años más de la segunda administración de la ex presidenta y aún no se han abierto las ofertas económicas de las empresas que tenían interés en participar. En junio sabremos, como gobierno, qué es lo que pasará cuando se abran los sobres con las propuestas”, afirmó Moisés Saravia.

CONFLICTO RIBEREÑO

Uno de los puntos que remarcó Moisés Saravia tiene que ver con la revisión de los antecedentes del nuevo trazado propuesto para la Carretera de la Fruta y la resistencia que este cambio ha generado especialmente en las comunas de Peumo y Las Cabras. Por lo anterior el recién asumido seremi de Obras Públicas aclaró que “hay que estudiar el caso porque no sabemos las razones por las que se cambió el trazado original por lo que habrá que verlo con la gente de Santiago y estudiar de forma muy detallada qué es lo que podemos hacer ahí”, aseguró.

Además, el seremi manifestó su entera disposición de conversar directamente con las comunidades que pudieran verse afectadas por la construcción de la vía explicando que “siempre está la disposición de conversar con todas las personas de la comuna y una de las características fundamentales del presidente Piñera, es buscar acuerdos y conversar, aunque hay que tener claro que no existe proyecto alguno que no tengo un efecto negativo para alguien y eso hay que entenderlo así”.

DOBLE VÍA DE LA CARRETERA EL COBRE

Saliendo al paso de la polémica entrega del informe de la Mesa de Trabajo de la Conurbación Rancagua – Machalí, el ex vicepresidente de gestión de la Cámara Chilena de la Construcción Rancagua señaló no conocer los resultados del informe pero estudiará las conclusiones con la finalidad de acelerar la respuesta “no podemos quedarnos en estudios eternos y no llegar a resultados”, advirtió.

En lo que respecta a la habilitación de una segunda pista para la Carretera El Cobre, Saravia adelantó que “los estudios o el diseño se iniciaron en mi gestión, quedando caminando el proyecto. Han pasado 4 años y no hay una respuesta frente al estudio o una decisión sobre lo que hay que hacer y eso es lo que no puede pasar. Este gobierno va a tratar de acelerar las cosas que están pendientes y retomarlas porque sabemos que es una necesidad urgente para las personas resolver sus problemas de conectividad”.

