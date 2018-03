Crean la Gerencia Rajo Sewell en El Teniente para mejorar resultados

– La empresa fusionó los procesos Rajo Sur, Ferrocarril Teniente 5 y la Planta de Sewell, por el difícil escenario que afrontaba la mina Rajo.

La División El Teniente informó que decidió fusionar los procesos Rajo Sur, Ferrocarril Teniente 5 y la Planta de Sewell bajo una sola línea operativa: la Gerencia Rajo Sewell. La medida se adoptó ante el difícil escenario que afrontaba la mina Rajo, con una baja de leyes de 15% en el período 2018-2022, deterioro productivo y un costo C3 de alrededor de US$ 2.60 por libra de cobre.

El gerente de Operaciones, Nicolás Rivera, señaló que la definición surge junto con comprobar que “el Rajo es un negocio vulnerable y bastante marginal cuando el precio del cobre baja, por lo tanto el mancomunar los esfuerzos entre las tres áreas le va a dar foco para hacer de esa línea productiva un buen negocio”.

Esta transformación forma parte de las acciones diseñadas en el plan estratégico de largo plazo de la División y su buen desarrollo aportará a los resultados divisionales.

La nueva organización tiene como objetivo controlar y revertir el deterioro productivo y el alza de costos a través de una estructura flexible y ágil en la toma de decisiones, que facilite la polifuncionalidad de operadores y mantenedores y, además, maximice la utilización de contratos.

“Era inevitable y será una buena oportunidad para que los equipos humanos del Rajo, el ferrocarril Teniente 5 y a planta Sewell unan sus esfuerzos con sentido de urgencia y aseguren que sea un buen negocio en el largo plazo y no se vea amenazado con pérdida de valor si el precio del cobre baja”, señaló Nicolás Rivera.

El gerente de Operaciones recalcó que la fusión no afectará a los estamentos rol A, B y T de las áreas, cuyos integrantes seguirán rigiéndose por la actual normativa, directrices y convenios.

“El principal esfuerzo es darle foco y por eso los principales cambios están en el nivel de los supervisores, para tener en una sola gerencia los resultados globales de ese negocio y cuidarlo con el celo necesario”, manifestó.

MEJOR GESTION

León del Valle, quien fuera gerente de Desarrollo Rajo, es ahora el nuevo gerente Rajo Sewell. A su juicio, la fusión de las tres áreas representa una oportunidad que facilitará la gestión, con miras a un mejor control de costos, aumento de productividad y una base sólida de seguridad.

“Tenemos una gran responsabilidad y depende del trabajo de todo nuestro equipo, la planta de Sewell, el Ferrocarril, operaciones, mantenimiento, propios, contratistas y Rajo. El esfuerzo y compromiso de todas y todos, es lo que nos va a llevar al resultado esperado y a responder a la confianza que nos han dado para llevar adelante esta transformación”, manifestó.

El ejecutivo remarcó que si bien la nueva gerencia comenzó a operar en forma oficial el 1 de febrero, hay un trabajo de integración desde mediados de 2017, el que se intensificó desde hace tres meses con el equipo directivo, superintendentes y jefes de unidad.

“Tenemos un gran equipo. Cuando converso con los trabajadores veo motivación, hay un sentido de pertenencia a su Planta, a su Ferrocarril, al igual que en el Rajo. Finalmente todos estamos tratando la misma piedra que sale de arriba y debería llegar al canal de pulpa para su destino de Colón”, indicó.

