Pablo Calandria se calzó nuevamente los botines y mira con optimismo su pronta vuelta a las canchas

Uno de los sobrevivientes del título de 2013 comenzó su puesta a punto tras el desagarro de fascia plantar que lo ha mantenido fuera del trabajo de grupo en los celestes.

Ricardo Obando

Son dos meses donde ha tenido que trabajar prácticamente en solitario, alejado del grupo y bajo la supervisión del área médica. El desgarro de fascia plantar que sufrió luego del primer amistoso de O’Higgins en la pretemporada (14 de enero), tuvo a Pablo Calandria bien complicado.

La demora en su recuperación, teniendo en cuenta que la rotura fibrilar en esa zona bastante compleja del pie, lo ha tenido tranquilo comentó ayer, pero sabiendo que pronto estará de vuelta.

En declaraciones al programa “Fuera de Juego” de la Radio Bienvenida FM, el goleador sostuvo que “fue lindo volver a ponerse los botines por lo menos. Salí a la cancha, a tocar un poco la pelota, para de a poco volver a sentirse jugador nuevamente”.

En estos meses, expuso, se ha tomado todo con calma, más sabiendo lo complejo de la lesión, y también por la experiencia vivida años atrás con complicaciones físicas que también lo alejó por meses de las canchas. “Intento estar lo más tranquilo posible dentro de lo que se pueda, sí me tenía más nervioso el tema de los tiempos. Es una lesión tan complicada, en que uno no puede decir los tiempos ( de recuperación) que van a ser”, sentenció.

TRABAJO EN CANCHA

Ayer, en la práctica privada para la prensa (la primera de esta semana), Pablo Calandria apareció en el campo de juego, con sus botines puestos y dispuesto a tocar un balón.

La noticia, que se conoció rápidamente, sin duda que llenó de alegría a muchos fanáticos celestes, y también al propio jugador.

“En estos días me empiezo a poner bien, empiezo de a poco a recuperar la forma y a que el pie responsa bien, que eso es lo más importante”, manifestó el goleador, quien además apuntó que durante la jornada del martes “empecé con pelota, el pie reacciona bien, no me incrementa la molestia”.

Junto con ello, Calandria apuntó que respecto a la lesión, “el desgarro que tenía en la fascia, que era el que me impedía correr y me causaba mucho dolor, ya está cerrado. De a poco, esta semana, me iré adaptando y recibiendo estímulos”.

Ahora bien, con eso superado, viene la otra parte, recuperar condición física en primer término para luego pasar a lo futbolístico. En ese sentido, indicó que “por ahora sí, esa es la idea, trabajar con el cuerpo médico e ir adaptando el cuerpo y los movimientos a situaciones de partido, y depende de la reacción, veremos como seguimos”.

Y para verlo nuevamente con la celeste, expuso que aún falta, pero que “todo depende de cómo mi cuerpo vaya recuperando la forma”, y que espera ese momento, porque aseguró, “soy el que más ganas tengo, cuanto antes pueda, mejor”.

LO VE BIEN

Más tranquilo, desde su tribuna fuera de la cancha, Pablo Calandria también tuvo el tiempo para analizar el presente del equipo.

Ocupando el cuarto puesto por diferencia de goles (tercero en puntaje), el Capo de Provincia está mostrando cosas interesantes y algunos aspectos que indudablemente debe corregir.

Respecto a su opinión de las seis primeras jornadas del Campeonato Nacional, Calandria sentenció que “hay que saber que esa es la senda, que el equipo partido a partido va mejorando, que va siendo más sólido, y ahora hay que poner más énfasis en las pelotas paradas, que son tan importantes como manejar la pelota”.

Es más, los 10 puntos que suma el equipo que dirige Gabriel Milito lo mantiene en los puestos de avanzada, pero podría estar aún más arriba. Es por ello que, Pablo Calandria, recordó que el duelo del domingo en Antofagasta, “no era para perderlo. Contra Everton no se jugó muy bien, y tampoco era para perderlo. En el fútbol es tan importante la posesión como la pelota parada, cada equipo combate con sus armas. Lo que nosotros estamos claros y contentos, es que el equipo está encontrando una línea, una forma de jugar. Ustedes la ven, la gente se va identificando mucho más, y eso te va dando seguridad y también los resultados, porque ya es otra cosa ver a O’Higgins en la parte alta”.

Para lo que viene, el restante 80 por ciento de las fechas, el jugador que llegó a Rancagua en diciembre de 2012 dijo que a O’Higgins “lo veo bien, veo a un equipo que prácticamente está siendo superior, que tiene una idea, que sabe a lo que juega, que lo intenta mantener a lo largo de los 90 minutos. A lo largo de los partidos, creo que se ve a un equipo que va creciendo y creo que vamos en el buen camino”.

Junto con ello, comentó que “me gusta este O’Higgins, como está participando, y creo que el camino es el correcto, y hay que seguir acentuando en los errores y seguir mejorando lo que uno está haciendo bien”.

Finalmente, Calandria tuvo palabras para Nicolás Mazzola, atacante que se ganó la titularidad a punta de goles, y con quien deberá disputar, cuando esté al cien por ciento, un puesto entre los delanteros del conjunto rancagüino. Sobre como ha visto al ex Gimnasia y Esgrima de La Plata, Calandria manifestó que “lo veo muy bien, está rindiendo, haciendo goles. La verdad, creo que ha sido un aporte importante y ha calzado muy bien en el equipo”.

