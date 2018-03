Gobernador de Cardenal Caro entra en la pelea por el CFT Regional

Marcela Catalán

La baja complejidad de los hospitales de Cardenal Caro es una de las principales preocupaciones de Carlos Ortega Bahamondes, nuevo gobernador de dicha provincia. “No puedes recibir casos mayores (en cuanto a dificultad), por lo que esos pacientes deben ser derivados a Santa Cruz, San Fernando e incluso a Rancagua. Debemos ver cómo aumentar el nivel de complejidad de atención de por lo menos uno de la zona, para que la gente encuentre respuesta acá”, advierte.

La autoridad igualmente da cuenta de “problemas de conectividad” en este lado de la región, adelantando que pretende hacer oír la voz de esta área, en la discusión sobre el futuro Centro de Formación Técnica (CFT) para O’Higgins. “Se da por hecho que estará en San Vicente, lo que como provincia no nos parece, porque además la universidad se emplaza en Rancagua. Entonces, nosotros seguiríamos estando apartados de los dos principales planteles de educación superior de la región, debiendo salir nuestros jóvenes a Valparaíso, Talca y Santiago, ya que les resulta incluso mejor por temas de acceso (vial)”.

En esa línea, el gobernador desliza que mantiene conversaciones con los concejos municipales, “para que ojalá todas las comunas de Cardenal Caro alcancen un acuerdo” en torno al asunto. Su meta es aunar posturas frente a la materia. “La idea es lograr que el CFT esté acá”, sostiene.

Ortega además esgrime la existencia “de un déficit” de jardines infantiles y de salas cunas” en su provincia. “La semana pasada visité un recinto de Pichilemu y por lo menos necesitan crecer, porque ya no tienen la capacidad de acoger a más niños”, revela.

Respecto de la situación de los inmigrantes en su zona, la autoridad comenta preliminarmente que allá no habría una presencia tan masiva de extranjeros. No obstante, en caso de que ello suceda, argumenta que su gobernación debe estar preparada para responder ante una mayor cantidad de forasteros. “Igual necesitamos gente dedicada a esta atención, también un asesor jurídico, porque no puede pasar que empiece a llegar gente desde otras provincias o comunas, y que den una dirección de acá. Queremos seguir atendiendo del mismo modo en que lo estamos haciendo, intentando sacar los trámites lo más rápido posible”, arguye.

“Entendemos sus urgencias, pero hay que seguir las diligencias normativas y por fortuna estamos cumpliendo bastante bien con esto. Esta gobernación no tiene una gran cantidad de funcionarios, aunque su espíritu es tremendo para realizar todas las obligaciones de esta institución, pero este panorama nos empuja a dejar personal para el tema”, remata.

