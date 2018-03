Hace 103 años, en un día como hoy, el 24 de marzo de 1912, el periódico “La Prensa”” de Rancagua, publicaba la noticia del fallecimiento de mi abuelo materno, don Dionisio Valenzuela Rojas. El deceso ocurrió el lunes 22, pero como el periódico aparecía los miércoles, fue éste el día en que se publicó la noticia, tanto de la muerte como de los funerales.

Textualmente, la noticia comenzaba con estas palabras: “El lunes, a las 3 a.m. dejó de existir en esta ciudad el respetable vecino don Dionisio Valenzuela y el martes a las 9 de la mañana tuvieron lugar sus funerales”.

Era mi abuelo, pero, naturalmente, yo no lo conocí, sino por las referencias que me dieron mi madre, mi abuela, tías y tíos, y, en especial, uno de estos últimos, el químico farmacéutico Dionisio Valenzuela Caviedes. Además, por el gran retrato que había en el salón de su casa solariega, que estaba ubicada en la calle Gamero 262, entre Almarza y Alcázar.

Don Dionisio, rancagüino de nacimiento y de corazón, era un próspero agricultor, dueño de un pequeño fundo ubicado en el camino a Machalí.

Formó su hogar en Rancagua, al contraer matrimonio con la dama rancagüina, doña Celmira Caviedes de Valenzuela, de hermosos ojos azules, que heredaron algunas de sus hijas, nietas y bisnietas.

Brevemente, podemos recordar que don Dionisio fue una figura muy conocida en su ciudad y alrededores. Elegido Regidor de la Municipalidad de Rancagua, por varios años, le correspondió también por un tiempo más breve, desempeñarse como alcalde subrogante.

Perteneció a las filas de la Asamblea Radical de Rancagua, de la cual fue uno de sus miembros fundadores en 1895 (después Partido Radical) y fue miembro benefactor del Cuerpo de Bomberos “Bomba O’Higgins”. Ambas instituciones izaron en sus sedes la bandera chilena enlutada, participaron en forma masiva en los funerales, con sus estandartes, y sus representantes pronunciaron discursos en el Cementerio.

En nombre de la Municipalidad despidió sus restos don Mariano 2º Ramírez y por la Asamblea Radical, don Rafael 2º Rojas.

