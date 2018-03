Hasta $4 mil de diferencia existe entre una y otra planta de revisión técnica

-Actualmente obtener la revisión técnica clase B en Rancagua fluctúa entre los 8 mil a los 11 mil 850 pesos. 25 minutos de espera es el promedio en algunas plantas.

Fernando Ávila Figueroa

Fotos: Héctor Vargas

Marzo es sinónimo de revisiones técnicas y el pago de permisos de circulación para aquellas personas que tienen vehículos, es por ello que quisimos conocer que tan atestadas de gente estaban las diferentes plantas de revisión técnica que existen en Rancagua y si efectivamente existe diferencia de precios entre una y otra.

Llegamos hasta la Planta Chilena de Revisiones de Manuel Montt, donde el encargado de ella, Juan Medina, dio a conocer que ellos operan desde el 9 de febrero, con un flujo de gente bajo, ya que considera que muchas personas manifiestan temor a realizar el trámite en las nuevas plantas.

Agregó que la atención está centrada en el cliente, con un nuevo sistema de ingreso de documentación, lo que agiliza procesos con máquinas y personal calificado, Es así como la atención por vehículo fluctúa entre los 13 a 20 minutos, cuyo valor de revisión técnica clase B es de 8 mil 900 pesos. “La revisión es más exhaustiva, pero no es ni más ni menos de lo que exige la norma. Quizás hay miedo por ser `planta nueva y hay más tecnología, pero lo que revisamos es lo mismo y nos preocupamos de aplicar y aprobar lo que se debe aprobar”, dijo Juan Medina.

También conversamos con Cesar Núñez Medina, encargado de la planta AB 0603 de Rancagua, ubicada en el sector sur de la comuna. Adujo que si bien hay constante flujo de vehículos, no están ni siquiera en el 30 por ciento de la afluencia, esto en comparación al año anterior, agregando que si bien las plantas nuevas cuentan con nuevos procedimientos, este siempre se enfocará en el manual actual, lo que originará que las nuevas plantas continúen realizando el mismo ritmo que la planta que el administra.

Está a la espera de lo que determine el Ministerio de Transporte, organismo que informará en qué momento se termina el contrato de licitación a través de resoluciones. Es así como en esta planta la revisión técnica para un vehículo clase B tiene un valor de 11 mil 850 pesos, un promedio de 3 mil pesos más caro que en una planta nueva. Estos precios quedan establecidos en las bases de licitación.

También llegamos hasta la planta de revisión técnica Rotitec, 0614 de Rancagua, cuyo encargado es Claudio Quijada. Esta planta aún no comienzan a operar de manera oficial, sin embargo, la marcha blanca ya se realizó. Es por ello que se encuentran realizando un proceso de revisión gratuito para quienes lleguen con sus vehículos, lo que permite tener operativas las máquinas y chequear el sistema.

Si bien aún no están autorizados para entregar la revisión, esto les permite a los automovilistas poder chequear sus vehículos antes de llevarla a otra, estimándose que el Ministerio de Transporte les realice la última visita de fiscalización para así operar de manera normal.

El precio ya está estipulado y es así como es una de las más baratas de Rancagua. Un vehículo que desea obtener su revisión clase B tiene un costo de 8 mil pesos, por lo que Quijada espera que una vez que estén operando puedan recibir como máximo a cerca de 150 vehículos diarios, cuyo tiempo de espera sería de 25 minutos, los que desea poder bajar a 15 minutos por vehículo.

