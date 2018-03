La región da la bienvenida a los voluntarios de Servicio País

-Los jóvenes visitarán diversos lugares de la región donde ayudarán a la comunidad con sus problemáticas.

Rodrigo Vergara

Fotos: Marco Lara

Este lunes y en dependencias de la Universidad de O’Higgins (UOH), se dio la bienvenida oficial a los voluntarios del Servicio País que estarán en diversas localidades de la región para ayudar a vecinos y a quienes más lo necesitan.

El Servicio País es una ONG (organización no gubernamental), cuyo compromiso es transformar una sociedad desigual y fragmentada. El programa pone al centro de su trabajo una gran innovación social, donde llegan a lugares donde otros no llegan, quienes se quedan en una comunidad para volverse uno más y de esa forma conocer las necesidades reales de ellos. Cada año 300 profesionales ingresan al programa para trabajar y entregar todo su profesionalismo y compromiso social.

En esta oportunidad para la región serán 17 profesionales que estarán en diversas comunas y donde vivirán un año en comunas como: Paredones, Pumanque, Palmilla, Pichidegua, Quinta de Tilcoco, Lolol y La Estrella, quienes estarán distribuidos en esas siete comunas.

Diego Pérez, Jefe Territorial del Servicio País y encargado de dar la bienvenida a estos 17 profesionales que estarán en la región, explica en que consiste en detalle el Servicio País y la misión que tendrán en las comunas. “El Programa País tiene cerca de 23 años funcionando y es una invitación a profesionales jóvenes con poca experiencia profesional, a ser aporte a la comunidad, donde estos profesionales mediante una selección y después se van a vivir a comunas pobres de la región o del país y ayudar en diversos ámbitos como la educación, cultural, salud, entre otros. El programa salud nunca funciona solo, sino que también en conjunto con los municipios”.

Agregó que el objetivo es construir al desarrollo de estas comunidades y hacer una contribución a la superación de la pobreza. “Tema que, si bien en la última década se ha progresado bastante, hoy en día estamos cerca del 11% de pobreza y no el 30% que teníamos años atrás y sin embargo aún quedan situaciones de pobreza que no tiene que ver con la precariedad sino más bien tiene que ver con desiguales faltas de participación”, explicó.

Como ejemplo de los trabajos es que, si los voluntarios encuentran irregularidades en el camino de una comuna, nosotros como Servicio País, generamos un nexo con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo para agilizar los trámites, sea eso o lo que se sea, una sede vecinal. También generar formas de solucionar problemas de salud, que no necesariamente con las formas tradicionales, hay una diversidad de temas en los que trabajamos, finalizó.

Así mismo, el hecho de que la bienvenida se haya realizado en UOH no es casualidad. Desde que se formó el ente Universitario que Servicio País trabaja junto a ellos. “A partir de la primera generación de estudiantes, la universidad ha sido un tremendo aliado para la fundación en desarrollar proyectos formativos en distintos territorios de la región, trabajamos con sus estudiantes para que ellos se incorporen desarrollando proyectos de voluntariado donde participaron un buen número de sus estudiantes. Tenemos un vínculo que estamos construyendo y se proyecta muy bien para los próximos años”, indicó.

