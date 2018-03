Más de un centenar de emprendedores de la región conocieron el valor de la felicidad y de “soñar en grande”

Los expositores Rodrigo Saa y Pablo Zamora, con su alter ego “El Profesor Salomón”, dieron a conocer su particular visión sobre el emprendimiento, compartieron sus experiencias lidiando con el fracaso y cómo encontraron el camino hacia el éxito empresarial.

Juvenal Arancibia

Fotos: Marco Lara

La importancia de la felicidad y cómo esta afecta características transversales del ser humano como por ejemplo la comunicación, fue el tema central de la charla organizada por diario El Rancagüino y Charlas Motivacionales Chile titulado “La Comunicación en Tiempos de Cambio”, evento realizado en el Club ANSCO de Rancagua y que dio el vamos al ciclo de actividades 2018 del periódico regional.

Con más de un centenar de emprendedores y empresarios de distintas partes de O’Higgins, la jornada contó con la presencia del Ingeniero Civil Industrial de la Universidad Técnica Federico Santa María (UTFSM) y Magister en Comportamiento del Consumidor de la Universidad Adolfo Ibañez; Rodrigo Saa. El magallánico con más de una década de experiencia en el desarrollo de estrategias de crecimiento sustentable, sistemas de innovación corporativa y el desarrollo de nuevos modelos de negocio llegó a Rancagua con la convicción de explotar las fortalezas de los asistentes y dejar en claro que el miedo al fracaso es la primera barrera a superar para hacer surgir cualquier negocio.

De la misma manera, el director ejecutivo de Espacio Ve, Rodrigo Saa explicó que “sería muy pretencioso de mi parte dar una receta del emprendimiento pero en la gente que más admiro hay algunos factores que se combinan como: tener un propósito superior que va más allá del dinero mismo, conocen muy bien sus negocios y van potenciando sus fortalezas y no descansan hasta no ser extraordinarios en algo”.

“Que podamos compartir estos temas en una ciudad como Rancagua que movamos estos temas desde regiones es un esfuerzo que tenemos que hacer desde lo público y lo privado pero por sobre todo desde el colectivo, desde el 2018 en adelante no tiene sentido emprender solo o competir con la gente a la que tu eres capaz de contratar; mientras más nos articulemos y soñemos en grande los resultados serán cada vez superiores y crearemos valor y distribuir ese valor en la comunidad”, puntualizó el aplaudido expositor.

Con su única mirada, el ingeniero abordó las complejidades de la comunicación en distintos entornos como el familiar y especialmente laboral, donde encontrar aquello que nos hace feliz de nuestro trabajo puede cambiar completamente nuestro paradigma sobre lo que hacemos teniendo en mente que darle sentido a nuestra actividad es muy importante y en segundo término el experto recomiendo siempre soñar en grande porque la trampa del sueño pequeño nos lleva a lograr esos resultados pero con un sueño gigante nadie puede saber dónde terminaremos.

MOTIVANDO CON HUMOR

A pocos minutos de haber sido ovacionado por el entretenido público, el comediante e ingeniero civil de la Universidad Adolfo Ibañez; Pablo Zamora tomó el escenario bajo su más conocido alter ego: “el Profesor Salomón”. Haciendo uso de las licencias humorísticas que este querido personaje nacional evoca en los adultos de todas las edades, Pablo hizo un recorrido por su experiencia personal enfrentando el fracaso, sacando a relucir su fallido paso por Viña del Mar hace algunos años.

La profunda carga sentimental de este duro golpe que obligó al comediante a reinventarse y que hoy lo tiene encumbrado como un exitoso relator motivacional, hizo un “click” inmediato con los atentos asistentes que en parte se vieron reflejados por la constante lucha de lograr el éxito.

Zamora dedicó especiales palabras a la organización de este ciclo de charlas, expresando que “me parece fantástico este tipo de iniciativas y fantástico que haya tenido la confianza en mi persona para acompañarlos esta tarde”.

En la misma senda, el relator quiso dejar un especial mensaje para todos aquellos emprendedores que no pudieron asistir a la jornada, comentando que “la vida es muy corta para trabajar en el sitio equivocado, la felicidad ya sea en el trabajo o la vida en general es una elección que depende exclusivamente de nosotros. Nos pueden pasar cosas muy buenas y muy malas pero como las enfrentamos depende de nuestra actitud y eso tiene que ver solamente con nosotros mismos”, puntualizó.

