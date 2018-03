Estudiantes se toman el Liceo de Machalí debido a despido de su directora

De acuerdo con alumnos y personal docente del plantel, el alcalde José Miguel Urrutia habría determinado el cese de actividades de Marcia Lagos. En el recinto señalan que esta última quiso realizar cambios dentro de su equipo de dirección, lo que no habría sido bien visto por el Departamento de Educación Municipal. Por el momento, el ente edilicio rechazó referirse al asunto.

Marcela Catalán

Tomado desde el martes se encuentra el Liceo de Machalí, movilización que es encabezada por estudiantes del recinto público. Alumnos del plantel explican que la acción obedece al “despido injustificado” de la ahora ex directora Marcia Lagos. Los pupilos culpan del tema al jefe comunal José Miguel Urrutia, punto donde concuerdan con docentes del colegio. “Él vino y la echó, es muy raro que suceda esto luego de que estuvo dos años en el puesto, cuando supuestamente le faltaba un papel para poder ejercerlo”, sostiene Cristian Vivanco, escolar de tercero medio y presidente de uno de los cursos.

Conforme con un pedagogo, el ente edilicio habría argumentado que la autoridad de la institución no cumplía con uno de los requisitos para ocupar el cargo: haber dado clases por mínimo cinco años en el aula. “Después de dos años, comenzaron a cuestionarla. El asunto fue a investigación, pero el alcalde decidió destituirla de manera irregular, sin esperar la respuesta del caso. Se saltó el conducto regular, dictaminando un decreto para tener las facultades y así sacarla. Se pasó a llevar toda su gestión”, afirma el profesor. Reglón seguido destaca que, bajo la administración de Marcia Lagos, el liceo alcanzó una serie de estándares demandados por el Departamento de Educación local. También habría creado una nueva carrera para su área técnica, además de haber posibilitado la participación de los jóvenes en múltiples actividades, como la realización de olimpiadas de Matemáticas.

En ese sentido, el maestro esgrime que la ex autoridad del plantel pretendió efectuar cambios dentro de su equipo de dirección. “Ella dijo ‘estas personas no son de mi confianza, necesito removerlas’. De esta forma empezó el conflicto. Pidió cargos, pero no sabemos quién del Departamento de Educación no quiso hacer lo que pedía”, acusa.

Por su parte, los estudiantes destacan el actuar de Marcia Lagos a la cabeza del colegio. “Para nosotros, el liceo es nuestra segunda casa. Ella habla con nosotros, nos entrega cariño y afecto, y confía en que seremos mejores a futuro. Eso no ocurre en cualquier lugar”, sentencia Cristian Vivanco, agregando que hoy son 40 los alumnos que se quedan todo el día en el recinto, manteniendo informados sobre la movilización al resto de los jóvenes.

En línea con los escolares, la acción fue votada por los pupilos del plantel. De acuerdo con dicho testimonio, por estos días se alimentan con los comestibles dejados ahí por el camión de Junaeb. Esto, antes de que iniciara la toma. Sin embargo, añaden que la máquina no ha vuelto a visitarlos desde el arranque de la manifestación. “Llega, nos mira y se va. No ha ingresado, las cocineras tampoco”, apunta. Consultados acerca de si el jefe comunal ya se contactó con ellos, contestan que “el alcalde vino (a ver la toma). Dijo que no puede hacer nada (para que vuelva la ex directora), que está de manos cruzadas”, revelan.

Diario El Rancagüino contactó a la Seremi de Educación, donde indicaron que no se referirán al tema, en vista de que éste es un asunto que compete sólo al edil José Miguel Urrutia. Desde el área de Comunicaciones de la Municipalidad de Machalí descartaron hablar acerca del hecho, declarando que sólo se pronunciarán al respecto a partir de la semana siguiente.

