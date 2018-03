Rancagua Sur sigue buscando su puesta a punto para el debut en Tercera A

Los dirigidos por Nelson Fuentes, jugaron hace algunos días frente a la Sub-19 de la Universidad de Chile. En tres fines de semana más, arranca el campeonato.

Si bien es cierto, el resultado no los acompañó, el duelo frente a la sub-19 de la Universidad de Chile aportó mucho a la preparación del Club Rancagua Sur para su entreno en la Tercera División A 2018.

Los rojinegros, que cayeron por 0-2 frente a los azules, están buscando su puesta a punto física y futbolística para iniciar de buena manera el torneo nacional.

En ese sentido, el cuerpo técnico que dirige Nelson Fuentes sumó hace algunas jornadas a nuevos elementos a sus filas.

Es así que, Javier Rubio (ex Tomás Greig), Sean Valladares (ex Rangers), Ignacio Núñez (ex O’Higgins) y Ángelo Silva (ex Brujas de Salamanca), se incorporaron al plantel que trabaja día a día para lograr los objetivos que se han propuesto para este año.

Recordemos que, en el estreno programado para el fin de semana del 14 y 15 de abril, el conjunto rancagüino deberá viajar hasta la región de Coquimbo para visitar a Brujas en la comuna de Salamanca.

Comentarios