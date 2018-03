Senador Letelier: “El CFT estatal debe tener sedes en San Vicente, Santa Cruz y en Pichilemu”

Flor Vásquez

El senador Juan Pablo Letelier se refirió al proyecto de creación de un centro de formación técnica en la región; planteando que éste debe tener sedes en San Vicente, Santa Cruz y Pichilemu.

El parlamentario destacó el que se haya generado un debate respecto de la red de educación superior en la región; agregando que con la Universidad O’Higgins “hemos tenido un tremendo éxito”. Recordó que inicialmente no fue así, puesto que hubo desencuentros y tensiones, especialmente por el tema de la comuna en que iba a empezar a funcionar esa casa de estudios.

Indicó que lo anterior fue producto de abordar el tema con una mirada del siglo pasado. “Hoy -dijo- sabemos que la universidad va a tener varias locaciones y va a ser un actor en la región. Partió la segunda sede con Medicina Veterinaria en San Fernando y tiene proyectado implementar después una sede en Rengo, para tener un eje de la red universitaria”.

Agregó que en cuanto al centro de formación técnica (CFT) estatal, “yo aplaudo la decisión que tomó la comisión que vio el tema, que fijo áreas prioritarias (mecánica, agrícola y otras. Respecto de la locación, se planteó San Vicente. Aplaudo que el CFT estatal no esté en los lugares donde ya está la Universidad O’Higgins, para que efectivamente armemos una red de educación superior”.

No obstante, acotó que considera que sería un error que el CFT estatal estuviera en una sola comuna. “Podrá partir en un lugar, pero como tenemos tiempo, porque los 15 CFT que se van a crear en el país van a ser de unos cinco por año y a nuestra región le va a corresponder el año 2020. Es decir, en este año y el próximo hay que hacer la construcción legal. Puede que se adelante para el 2019 y ese es un hermoso desafío para la región, que se debe asumir con una mirada de siglo 21 y donde trabajemos para tener tres locaciones para el CFT estatal”.

Planteó que el centro de formación técnica esté en San Vicente, en Santa Cruz y en Pichilemu; añadiendo que la región debe prepararse para ofrecer infraestructura adecuada en esas áreas.

El parlamentario indicó que se ha reunido con los alcaldes de las comunas mencionadas, con la idea de que se constituya una mesa de trabajo y un proceso colaborativo para generar las condiciones de oferta de infraestructura en estas tres comunas para que funcionen las sedes del CFT estatal, independiente de que pueda partir en San Vicente. “Nuestro plan como región es, en dos a tres años, tener oferta de educación técnico profesional en todo el territorio”.

RELACION CON EL GOBIERNO

El senador Letelier (PS) se refirió también a la relación entre el gobierno y los paridos y parlamentarios de oposición. Enfatizó que cuando hay un nuevo gobierno, “es evidente que viene con sus propuestas”, y que hay áreas en que están dispuestos a colaborar, pero en otras probablemente existan tensiones. Como ejemplo, dijo que “con el Ministro del Trabajo es muy difícil que lleguemos a acuerdo, específicamente cuando habla de subir la edad de jubilación y cuando plantea traspasar recursos adicionales de cotizaciones a las AFP. Ahí es muy difícil construir acuerdos”.

Agregó que también “es difícil que piense que vamos a dar pie atrás con la reforma laboral y que vamos a legitimar los grupos negociadores o generar una interpretación laxa sobre los servicios mínimos durante las huelgas. Nosotros no estamos dispuestos a retroceder en la reforma laboral y creo que es importante sincerarlo”.

Asimismo, respecto a la reforma tributaria gradual y de impacto neutro que plantea el ministro de Hacienda, Letelier indicó que “estamos dispuestos a conversar, pero no para que se les bajen los impuestos a las empresas más grandes y las las empresas chicas y medianas y la gente compense esa baja de impuestos. Si quiere bajar el impuesto y buscar impacto neutro, que no piense que lo puede hacer cargándole la mochila a la clase media; eso no va a contar con nuestro apoyo”.

Finalmente, el senador reiteró la “voluntad de crear debate y ver si podemos confluir en torno a ciertos temas de migración, seguridad ciudadana, una política nacional pública de los niños, drogas, pero en otros temas será difícil llegar a acuerdos si tratan de revertir algo. La mayoría en el parlamento somos de oposición, esto va a obligar a generar un clima más constructivo”.

