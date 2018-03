“Ya se la tomó; ya se la robó: ahora le toca al vecino…”

Hace un par de años hubiese comenzado esta columna, diciendo: ¡Qué extraña condición es ser humano…! Hoy, al mejor estilo, de los viejos de los campos del sur de nuestro país digo: ¡Ya no me extraña nada: mucho menos la condición de ser humano! ¿Y sabe por qué, estimado lector? Pues es simple: las personas son reacias a cambiar o, mejor: simplemente ya no cambian. No pueden. No saben. Son incapaces de modificar siquiera un ápice sus actitudes que, a la postre se transforman en conductas anquilosadas y enquistadas, sobre la base de las cuales, continúan siendo los mismos que fueron hace un lustro, dos o tres décadas atrás. Y, esto, es fatal, pudiendo ser letal.

Los siguientes 4 años tendremos un nuevo gobierno que, al menos, en su forma aparece renovado. Hay algunas caras nuevas; mas “caras vemos, corazones no sabemos”, pues las apariencias continúan gobernando a Chilito: este país chiquitito tirado a grande, pero que continúa valorando (dando valor) a la forma y no al fondo de las cosas; al fondo de los problemas: al fondo de la pobreza, pero no sólo monetaria, sino que también afectiva y, peor aún: espiritual. Nos movemos, pues las apariencias nos mueven. Nos movemos porque en un matinal de televisión alguien lo dijo. Nos movemos porque el “Facebook” de fulano y/o mengano tiene muchos “like”. Nos movemos porque el WhatsApp de un grupo que no tiene cara ni identidad nos dice qué hemos de hacer. En suma, nos movemos no porque nuestra conciencia lo decida, tras decretarlo y tras pensar nuestra decisión. Nos movemos por temor y no por amor, pues no lo tenemos…

Es grave la cultura de la liviandad, pues es el modelo que se les está mostrando a los que vienen. La incapacidad de decirse las cosas a la cara, escudados tras realidades virtuales en las cuales se prescinde de todos los atributos con los cuales fuimos arrojados a esta humanidad. Es grave la liviandad, pues es el legado que, tanto las familias, como las sociedades van dejando como “herencia” a los que vienen. Países hábiles para el pelambre, pero con cero capacidades de construir conocimiento, socialmente. ¿Acaso no se han dado cuenta que, al final -siempre- tras la omisión y la no participación de las comunidades, la mayoría de las sociedades han sucumbido producto de esa desidia del otro o de los otros? Es cierto que hoy ya no hay revoluciones. Pero eso no es tan cierto, pues sí las hay. Tal vez no las hay con las bayonetas de las clásicas infanterías, pero de manera socavada, siempre se están construyendo, pues es contra natura la exclusión: en cualquiera de sus manifestaciones; en cualquiera…

Yo sigo creyendo en el Evangelio de Jesús: en el Evangelio… y, espero en Él que ilumine a los que les toca beber de la copa del poder, durante los años venideros y, a pesar de que jamás comulgaré con sus ideas, deseo que les vaya bien, pues creo en la inteligencia social y emocional de los que llegan, dejando de lado su pasado; cual fuere…

Chilito los eligió y, ahora, son los responsables últimos de que sigamos avanzando hacia una cultura del compromiso y de justicia social sobre todo hacia quienes, realmente, más lo necesitan. No entiendo una sociedad que se proyecte, tras le mentira, el robo (no solo monetario) sino de la dignidad de las personas: que es peor. Se puede robar, pero las lucas vuelven; pero no se puede robar la integridad, la dignidad y el respeto de un ser humano.

Espero que les vaya bien, pero pongan el acento en el compromiso con la justicia social. Ya son hábiles generando y administrando todo tipo de recursos (lo aprendieron en Chicago). Ahora sumen a aquello una competencia más: seguir siendo sustentables, pero sin pasar a llevar a nadie. Sé que no es fácil, pero, ustedes, son gente inteligente: el desafío al emprendedor –hoy- es ser competente.

Santiago Vasconcello Uchida

Profesor de Castellano PUC

Magíster en Educación PUC

Comentarios