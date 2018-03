EDITORIAL: La gestión de episodios críticos en la zona saturada

El 1 de abril, en pocos días más, comienza a regir el sistema de gestión de episodios críticos en la zona saturada de nuestra región, eso quiere decir que desde esta fecha hasta fines de agosto la autoridad podrá decretar la ocurrencia de un episodio crítico, con las limitaciones especialmente en el uso de calefacción a leña que eso significa.

Hoy queremos una vez más insistir en que no se entiende que existan tres niveles distintos de episodios críticos; alerta, pre o emergencia ambiental, si las medidas para estos días críticos son las mismas. Según la experiencia del año pasado no existiría una mayor resistencia de nuestros vecinos para adoptar -en condiciones de emergencia- restricciones aún más fuertes que solo la no utilización de leña cuando exista alerta. Paralización de industrias y restricción vehicular podrían ser algunas medidas a considerar si es que la calidad del aire alguna vez llegase a niveles de emergencia.

Por otra parte sigue presente la duda que nunca pudo ser respondida en torno a la fiscalización efectiva del cumplimiento de estas medidas, al mismo tiempo que se hace urgente no solo sociabilizar, educar y enfrentar nuestra zona saturada por PM 2,5 sino que se hace urgente la elaboración de un nuevo Plan de Descontaminación que pueda subsanar las deficiencias que se han detectado en el actual plan que enfrenta la zona saturada por PM 10, cuando se sabe que la partícula más fina, la pm 2,5, es la más dañina para la salud. El problema es que dada la poca data que existe sobre el tema, ya que solo hay cuatro estaciones de monitoreo para toda la región, es difícil realizar un diagnóstico certero que permita aplicar un efectivo tratamiento. Esperamos que las nuevas autoridades vengan con energía e ideas nuevas para enfrentar este complejo tema. Lamentablemente la tardanza en la designación de los seremis hace que la administración entrante haya tenido muy poco tiempo para tener que asumir esta gestión que comienza este domingo.

Luis Fernando González V.

Sub Director

