Judocas rancagüinos destacaron en Campeonato Internacional Argentino

Los deportistas de la capital regional regresaron con 14 medallas tras su participación en Torneo Abierto de Judo y Kurash.

Con una gran participación allende Los Andes, el Club de Judo Kodokan Shiro Saigo de Rancagua, inició con el pie derecho un año lleno de desafíos deportivos.

En ese sentido, el objetivo para la temporada de este grupo de artistas marciales es poder promover a sus alumnos a la selección nacional, ser protagonistas en el circuito nacional y torneos internacionales, entre los que destacan el Panamericano Infantil y el Abierto Internacional de Ligas de Brasil, donde ya están clasificados e invitados a participar.

Es así que, el Club Kodokan Shiro Saigo, dirigido por el destacado técnico nacional Cesar Barrios, entrenó durante los meses de enero y febrero preparándose para este torneo, realizando un taller competitivo de verano abierto a la comunidad, el que culminó con el viaje de una selección de 14 deportistas que viajó hasta Malargue.

“Fue realmente una fiesta del deporte, donde pese a duros rivales todo se desarrolló en un clima de amistad, compañerismo y respeto. El objetivo era difícil, debido a que llevamos un equipo mixto donde varios de nuestros alumnos eran nuevos y para algunos era su primer torneo, pero confiábamos en la nuestros entrenamientos y la preparación previa”, destacó Barrios.

Junto con ello, puntualizó que “en frente estaban los mejores deportistas de Argentina, Brasil y Chile. Era difícil el objetivo, pero nuestros representantes compitieron dejando lo mejor en cada combate. Luego de sortear las primeras rondas clasificatorias, poco a poco se fueron dando cuenta que meta era posible, el nivel era superior al nuestro, pero ese fue el plus que nos motivó a dejar todo en cada combate”.

LOS RESULTADOS

El resultado general para la delegación rancagüina fue de 3 medallas de oro, 5 platas y 6 bronces, 14 preseas que se suma a los logros que ha obtenido este club, en sus 10 años de funcionamiento.

Posterior al torneo de Judo, se realizó un torneo abierto Internacional de Kurash, disciplina marcial de lucha tradicional de Uzbekistan, muy similar al Judo, pero sin trabajo de piso y otras reglas, que se está haciendo muy popular en Sudamérica y nuestro país.

“Para nosotros, era complejo primera vez que competíamos Kurash, pero se dio la oportunidad y la provechamos”, comentó César Barrios.

Justamente, el sensei volvió a competir luego de varios años de inactividad en la categoría Máster, consiguiendo

oro en Judo y plata en el torneo de Kurash, donde perdió la final con el campeón argentino Lautaro Leguizamón.

Sobre eso, puntualizó que “competir nuevamente me llena de energía, me hace volver en el tiempo y recordar mucha gente importante, amigos y maestros que he conocido, en este camino; pero lo importante es el equipo estamos muy felices con el resultado, los triunfos cuando van de la mano de un proceso y de muchos sacrificios”.

