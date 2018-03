Negociación Colectiva se toma la agenda en División El Teniente

-En octubre de este año vence el contrato colectivo de los trabajadores Rol B. Ya se habla de la posibilidad de adelantar el proceso.

Flor Vásquez

La negociación colectiva de los trabajadores Rol B de la División El Teniente se está tomando la agenda en esa empresa, donde los dirigentes y socios de los diversos sindicatos ya están viendo el tema y elaborando sus propuestas y peticiones.

El actual contrato colectivo vence en octubre de este año, pero ya se está planteando la posibilidad de hacer una negociación colectiva anticipada, lo que permitiría desarrollar el proceso en un clima de más tranquilidad.

El propio gerente general de El Teniente, André Sougarret, en declaraciones a la prensa señaló que el tema no se ha resuelto aún, “pero obviamente es una alternativa adelantar esa negociación”.

El ejecutivo indicó que la minera estatal se encuentra preparada para la negociación, “que se va a adecuar a las negociaciones que ha tenido Codelco el último tiempo”.

Lo que ha caracterizado a las últimas negociaciones colectivas en Codelco es que la empresa ha ofrecido reajuste de no más de un 1 por ciento y bonos de término de negociaciones colectivas inferiores a los de ocasiones anteriores.

Sin embargo, en El Teniente las expectativas son más altas, ya que durante los últimos años ésta ha sido la división más productiva de Codelco y que más excedentes ha entregado a la empresa y al Estado. Dirigentes y trabajadores aspiran a que esa situación sea reconocida con mejores beneficios y aumento de sueldos.

No obstante, la compañía ya ha planteado los problemas y desafíos que enfrenta, a raíz del envejecimiento de sus yacimientos, menores leyes del mineral, mayores costos y otras dificultades. La administración sostiene que debe continuar firme en la tarea de contención de costos y en ello están incluidas las remuneraciones.

